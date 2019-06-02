Архстояние-2019: 321 исполнитель – архитекторы, художники, композиторы и драматурги

С 26 по 28 июля в Никола-Ленивце Калужской области пройдёт очередной ежегодный фестиваль «Архстояние», который вот уже не первое десятилетие является излюбленным опен-эйром для наиболее интеллектуальной аудитории России и многих других стран.

Гостей фестиваля ожидает ещё больше сюрпризов, чем на аналогичных мероприятиях прошлых лет. Помимо уже традиционных для «Архстояния» необычных архитектурных объектов, перформансов и хэппенингов, в этом году существенно расширена и музыкальная программа фестиваля. Если раньше это были в основном только выступления электронных музыкантов и диджейские сеты, то на этот раз в рамках «Архстояния» пройдут премьеры целых пяти опер, созданных начинающими композиторами, драматургами и режиссёрами-постановщиками. В их числе как россияне Юрий Квятковский, Ася Чащинская, Артем Пысь, Анна Поспелова, Николай Попов, Алексей Смирнов, Сергей Морозов, Евгения Беркович, Капитолина Цветкова-Плотникова, так и гость из Германии — композитор Оле Хюбнер.

Одним из самых ожидаемых событий фестиваля является возведение нового лэнд-арт-объекта основателя «Архстояния» Николая Полисского (участника легендарной арт-группы «Митьки») под названием «Угруан». Причём сам процесс создания этого сооружения будет происходить непосредственно во время фестиваля, а не до его открытия.

Именно в связи с тем, что программа фестиваля стала такой максимально разнообразной, основная концептуальная тема «Архстояния-2019» была сформулирована как «Территория для 321 исполнителя».

Стоит также отметить, что организаторы уже заявили о значительном расширении площади проведения фестиваля, которая в этот раз достигнет 300 гектаров и охватит практически весь Никола-Ленивец.