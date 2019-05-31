В Минкульте открестились от рекомендаций вырезать сцены однополой любви из фильма «Рокетмен».

Ранее Sobesednik.ru писал, что кинокрики заметили отсутствие некоторых ключевых сцен в российской версии биографической картины об Элтоне Джоне «Рокетмен». В частности, сообщалось, что в фильме отсутствуют фрагменты с поцелуями и сексом между двумя мужчинами, а также сцены употребления героем наркотиков.

Как передает «Интерфакс», в Минкульте опровергли свою причастность к сокращению хронометража «Рокетмена».

«Никаких рекомендаций по поводу удаления сцен из указанной картины Минкультуры России не давало, это исключительно решение компании-прокатчика ленты», — заявили в ведомстве.

При этом представитель компании «Централ Партнершип», занимающейся прокатом фильма, заявил журналу «Искусство кино», что в фильм действительно были внесены изменения «для соответствия картины законодательству РФ».