Внучка Чарли Чаплина привезет в Петербург абсурдистский спектакль

Внучка Чарли Чаплина Аурелия Тьере станет участником Театральной олимпиады — 2019. Спектакль «Колокольчики и заклинания», который покажут на сцене Александринского театра 16 и 17 июня, поставила мама Аурелии Тьере Виктория Тьере-Чаплин.

Миры героини сюжета полны юмора и абсурда. Она — клептоманка, оказавшаяся во власти присвоенных себе предметов. Но у предметов тоже имеются собственные разум и характер...

Напомним, Международная Театральная олимпиада пройдет в Северной столице с 15 июня по 15 декабря. В этот временной промежуток в Петербурге можно будет посмотреть и оценить 50 постановок из 20 стран мира. Самые именитые режиссеры привезут сюда свои спектакли. Среди них — легендарный греческий режиссер Теодорос Терзопулос, основатель и президент Международной Театральной Олимпиады; Давид Эспиноза (Испания), Тадаси Судзуки (Япония), Роберт Уилсон (США), Уильям Форсайт (Великобритания), Кристиан Люпа (Польша) и многие другие.