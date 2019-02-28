"Закон должен освободить человека культуры от пристрастности чиновника"

Писатель Евгений Водолазкин, включенный в совет по культуре при Госдуме, — о Шнуре, Макаревиче и новом законе о культуре.

Матерщинник Шнуров и священник Шевкунов — вслед за Андреем Макаревичем, Михаилом Швыдким и Михаилом Пиотровским, Кареном Шахназаровым и Владимиром Машковым — вошли в Общественный совет по культуре при Госдуме. Слава богу, что туда же вошел и писатель Евгений Водолазкин.

Sobesednik.ru пристрастно спросил у Евгения Германовича, не является ли столь контрастный орган просто декорацией, прислушивается ли он к Минкульту и на что сам писатель надеется там повлиять.

— Общественный совет при думском комитете по культуре становится все разнообразнее. Как вы относитесь к вашим соседям по этому совету? С одной стороны вы, с другой — Шнуров. Это как-то немного контрастно...

— Так это и хорошо, что контрастно. Если бы Совет состоял из людей одинаковых взглядов на культуру, это было бы неразумно. Любые вещи выясняются в диалоге, и к здравому суждению можно прийти через диалог. А иначе это будет разговор как будто с самими собой.

Что касается Шнурова, я не поклонник такого количество мата, но я понимаю, что он умный человек, что его слушают сотни тысяч и нельзя этого не замечать. И, в общем, я удивляюсь, что его кандидатура вызвала такой ажиотаж, потому что, на мой взгляд, все течения, слои и части нашей культуры и субкультуры должны быть представлены.

Я человек далекий от политики, и меня попросили высказывать в Совете суждения по поводу, например, разрабатываемого Закона о культуре. Но мне как раз нравится, что мы такие разные. В совете есть, например Андрей Макаревич, чьи взгляды далеко-далеко не всегда совпадают с официальными. И я был радостно удивлен, когда его пригласили. В моей юности мы просто говорили текстами Макаревича. Его попадание внушает мне оптимизм, и оно для меня даже важнее, чем Шнуров.

— Вхождение Макаревича в совет вопросов как раз не вызывает. И Шнурова не вызывает. Важнее другое: это все декоративная история, имитационная — или она может на что-то реально действовать?

— Видите ли, я еще не был ни на одном заседании и просто не знаю. Но мне показалось, что это делается с искренними намерениями.

— А Закон по культуре, который вы сейчас начнете обсуждать, — он уже сформулирован? В его разработке принимал участие министр Мединский?

— Кое-что об этом законе я знаю. Мне важно, что им занимается в том числе Владимир Ильич Толстой, очень порядочный человек, которого я очень уважаю. Он придерживается разумных принципов.

Закон призван четко прописать отношения людей искусства и властей. До сих пор у нас эта сфера очень зыбкая, и очень много в ней зависит от разноуровнего начальства. Особенно, кстати, от местного. И я надеюсь, что закон будет освобождать человека культуры от зависимости от настроения чиновника, от его, чиновника, личных пристрастий или плохого пищеварения. Хороший закон — это очень много. Если он будет таким, как я думаю, я буду всеми силами содействовать его принятию.

— Так художник будет защищен, автономен по отношению к чиновнику? То есть он будет свободен и независим от желаний власти и финансово, и идеологически?

— Видите ли, ситуация сегодня такова, что многое в стране все же регулируется общественным мнением, и в этой ситуации закон не должен быть жестким. Этот закон, как и любой другой, должен рассматривать любого представителя власти как функцию.