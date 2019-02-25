"Зеленая книга" признан фильмом года по версии Американской киноакадемии

Режиссер Питер Фаррелли прокомментировал победу своего фильма в номинации премии «Оскар» за лучший фильм года.

Конкурентами «Зеленой книги» в одной из главных номинаций кинопремии были «Богемская рапсодия», «Рома», «Фаворитка», «Черная пантера», «Власть», «Черный клановец» и «Звезда родилась».

Фаррелли, получив статуэтку, назвал свою картину «рассказом про любовь, про то, как мы любим друг друга, несмотря на различия между нами».

Режиссер в основном известен как соавтор множества кинокомедий: в дуэте со своим братом Бобби он снял фильмы «Тупой и еще тупее», «Я, снова я и Ирэн» и «Movie 43».