Сын Никаса Сафронова дал бесплатный концерт в память погибших в Магнитогорске

Сын знаменитого художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов-Затравкин дал благотворительный концерт для людей, пострадавших от страшной трагедии в Магнитогорске, случившейся 31 декабря.

Лука, с малолетства побеждающий во множестве международных конкурсов, жизни своей не мыслит без музыки и потому как никто другой знает: она способна лечить израненные души лучше любых лекарств.

— Я давал бесплатные концерты в Беслане, где террористы захватили школу, в Кемерово, где сгорел торговый центр. Я играл и в других городах — для больных детей, умирающих стариков. И всегда видел одну и ту же реакцию зрителей: их затуманенные болью глаза становились светлее, на время люди забывали о своем горе, — рассказывает Лука Сафронов-Затравкин.

По словам музыканта, в Магнитогорск его пригласили сами жители — ему позвонил самый обычный человек, потерявший близких под обломками обрушившегося дома, и предложил дать благотворительный концерт.

— Конечно, я не смог отказать. Все расходы взял на себя. Приехал, возложил цветы у места гибели 39 человек, вечером выступил, играл Бетховена, Шопена и Рахманинова, — продолжает пианист.

Произведения великих композиторов пришли послушать не только родственники погибших, а все, кто оказался как-то причастен к борьбе с последствиями этой трагедии — сотрудники скорой помощи, МЧС, полиции. Вход в Центр музыкального образования «Камертон», где проходил концерт, был абсолютно бесплатный.

— В такие моменты особенно остро чувствуешь, что не зря играешь, не зря занимаешься своей профессией, — говорит Лука. — Потому что понимаешь: деньги ничего не решают, а душевную травму способна исцелить только какая-то внутренняя рефлексия и музыка.