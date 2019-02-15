СК проверит "Победу", чьи работники не пустили на рейс Василия Ланового

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации, в ходе которой актера Василия Ланового не пустили в самолет.

Инцидент произошел накакуне, 14 февраля, когда в одном из московских аэропортов сотрудники авиакомпании «Победа» не пропустили Ланового на борт самолета в Ростов-на-Дону из-за размера ручной клади. Позднее лоукостер выразил сожаления по поводу того, что самолет улетел, пока актер сдавал свои вещи в багаж, и подчеркнули, что вина за данную ситуацию лежит на менеджерах Ланового, которые не ознакомились с правилами компании.

Как сообщается на сайте Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил московскому межрегиональному управлению СКР на транспорте провести проверку инцидента с Василием Лановым.

«Жаль, что равнодушные сотрудники авиакомпании не пошли навстречу заслуженному и уважаемому человеку, не предложив других вариантов разрешения сложившейся ситуации, и просто отказали в перелете. И несмотря на очевидность событий, после случившегося представители авиакомпании заявили, что виноваты помощники артиста, которые не подготовились к таким "жестким правилам" перевозчика», — сказано в сообщении СК РФ.

Отмечается, что по результатам проверки при необходимости будет принято процессуальное решение.