Ивану Крылову – баснописцу, медведю и человеку

Миновавшее накануне 250-летие со дня рождения Ивана Андреевича Крылова — дата достаточно значимая для отечественной культуры — прошло без пышных торжеств на государственном уровне, на что великий баснописец, наверное, имел право претендовать. Впрочем, с другой стороны, Крылов и его бессмертное творчество достаточно чужды всяческому официозу, и потому, наверное, весьма символично, что нынешний юбилей праздновался главным образом как «инициатива снизу».

Московский драматический театр «Человек» провел в этот день специальный «домашний вечер», в рамках которого представил театрализованную читку доселе публично не исполнявшейся пьесы известного современного драматурга Олега Михайлова под длинным и интригующим названием «Нави Волырк — капитанский сын. Жизнь Ивана Крылова, медведя-оборотня, рассказанная им самим Неизвестному лицу». Во многом неожиданное, парадоксальное осмысление судьбы прославленного литератора и уникального человека, вошедшего в историю не только многочисленными своими баснями, но и столь же многочисленными чудачествами, строится автором пьесы на достаточно известных биографических фактах.

Стоит отметить, что театр «Человек», открывший в этом сезоне, после прихода на пост главного режиссера Владимира Скворцова, новый этап своей богатой биографии, попытался использовать 250-летие Крылова, что называется, максимальным образом. Несколько дней назад в социальных сетях был запущен флешмоб под хештегом #человеккрылов, в рамках которого российские артисты (а также все сочувствующие) исполняют крыловские строки, зачастую вспоминая именно те басни, с которыми они в свое время поступали в театральный институт. К дню юбилея во флешмобе приняло участие несколько десятков артистов из разных городов страны — от студентов до председателя СТД Александра Калягина.

«Крыловские дни» в театре «Человек» не заканчиваются. Впереди — лаборатория по текстам писателя, которая проводится совместно с ГИТИСом. Будущие режиссеры должны будут обратиться к пьесам Крылова, в подавляющем большинстве своем забытым — и забытым несправедливо. Итогом работы лаборатории должен стать показ нескольких сценических эскизов и — в перспективе — возможное превращение одной или нескольких лабораторных работ в спектакли театра «Человек».

«Русский театр, на мой взгляд, пребывает в некотором долгу перед Иваном Андреевичем, — считает завлит театра Александр Вислов. — Он писал весьма радикальные передовые драматические тексты, как с точки зрения формы, эстетики, так и по части их идейно-художественной направленности. Во многом именно поэтому они в свое время как-то не слишком прозвучали... И сегодняшний юбилей — это прекрасный повод попытаться вернуть драматургию Крылова в российский репертуар. Она того, право же, заслуживает».