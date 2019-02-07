Китайский Новый год в ЭТНОМИРе

В Китае, как и в России, Новый год — самый любимый и долгожданный праздник, и многочисленные смены политического курса не смогли это изменить: всё так же семьи собираются вместе, чтобы повеселиться, вкусно поесть и попросить у духов благополучия и здоровья в наступающем году.

Однако и на карте России есть место, где в начале февраля по улицам с песнями и хлопушками пройдёт танцующий дракон — и это не Дальний Восток, а Калужская область! В ЭТНОМИРе, самом большом этнографическом парке-музее страны, Чуньцзе традиционно отмечают с большим размахом. В этом году кроме грандиозного шествия гостей будут угощать удоном и китайским пельменями цзяоцзы, научат изготовлению вееров и традиционных новогодних подарков, китайской каллиграфии и росписи куколок Кокэси, а также покажут многочисленные представления и концерты для любого возраста.

Как всегда, праздники ЭТНОМИРа предлагают идеальное сочетание культурного обмена с подвижным отдыхом на свежем воздухе и вкусной едой.

Полная программа праздника — на сайте проекта