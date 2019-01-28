"Рассвет" как закат отечественного хоррор-муви

Sobesednik.ru о том, что ждать от фильма «Рассвет» и почему российские хорроры заставляют думать, а не бояться.

Российский хоррор — это вещь, от которой не совсем понимаешь что ожидать, потому что до конца не уверен в том, что она вообще существует. В советские времена — то ли благодаря таланту создателей, то ли благодаря отсутствию современных спецэффектов и хорошему гриму — пугать людей с помощью кино получалось довольно неплохо. Сейчас же достойный российский хоррор найти очень сложно.

Тем не менее в минувшем году вышедшая в прокат «Невеста», ужастик о постмортем и переселении душ, собрал в прокате рекордные для такого жанра $3,5 млн (и это только в России). Продюсеры решили успех повторить и в нынешнем году выпускают новый хоррор — «Рассвет». Однако если и к «Невесте» было довольно много вопросов, то к «Рассвету» их ещё больше.

Картина повествует о девушке Светлане, чей старший брат Антон внезапно в её день рождения кончает жизнь самоубийством. Родилась девушка тоже не в самых приятных обстоятельствах — в этот день странным образом погибла её мать. Отправляясь в квартиру Антона вместе со своей подругой, Светлана находит у брата книжки про сны и сомнологию — что вроде понятно, потому что парня мучали кошмары, — а также собранные в каком-то слишком идеальном порядке для квартиры, в которой неряшливо разбросаны книги, статьи о посёлке «Рассвет». Статьи еле-еле напоминают вырезки из газет, скорее отпечатанные вордовские документы: все одного шрифта и такого кегля, чтобы точно было заметно на общем плане. Из статьей девушка узнает, что жители посёлка, состоявшие в секте, покончили жизнь массовым самоубийством, ожидая прихода Безликого — демона, который пытается пробраться в человеческий мир через сны.

Светлана, внезапно осознав, что мать её тоже была в секте (причём как именно она это понимает — вопрос), сталкивается с тайной, которую родственники не спешат ей открывать. Казалось бы логичным, если бы дальше Света поехала в Рассвет или попыталась поговорить с родными — но нет! Главная героиня, наперекор всем логическим вариантам, отправляется в институт сомнологии, куда ездил её брат, потому что ей приснился один-единственный кошмар. Далее она, прослушав одну лекцию, решается на терапию для избавления от кошмаров (все ещё увидев только один).

Чем стремительнее дальше разворачиваются события, тем больше возникает вопросов. Начиная от того, почему любые компьютеры, к которым прикасается Света, магическим образом открываются на нужных файлах (даже «случайное» обнаружение их в архивах не выглядело бы так навязчиво), и заканчивая тем, как из хлипкой размазни Света за пару часов превращается в чуть ли не натренированного солдата, способного перерезать человеку горло. Логика теряется ещё во многих других нюансах фильма, но окончательно она исчезает после фееричной концовки: оказывается, решением всех проблем становится обычное детское стихотворение.

Самое обидное, что у фильма действительно есть потенциал. У него есть хорошая, крепкая линия, которая, к огромному сожалению, объясняется за три минуты в самом конце, и не зритель сам доходит до ее понимания, а ему показывают отрывки, объясняющие происходящее.

«Рассвет» стал дебютом Павла Сидорова в полнометражном кино, и кажется, что сам режиссёр для себя все очень четко объяснил — разложил по полочкам, построил отличную логическую цепочку. Но вот зрителю он до конца все объяснить так, увы, и не смог.