YouTube удалил "Праздник" Красовского за нарушение правил видеохостинга

Режиссер Алексей Красовский сообщил об удалении своего фильма о блокадном Ленинграде с видеохостинга YouTube.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на страницу режиссера в Facebook, трагикомедию под названием «Праздник», рассказывающую о жизни привилегированной семьи во время блокады Ленинграда, удалили с YouTube.

По словам Алексея Красовского, в качестве официальной причины удаления фильма называется нарушение условий использования видеохостинга.

«Кажется, план понятен. Нашел другую раздачу, которую сделали сразу после закрытия, теперь будут ссылаться на нее как на оригинальную, а мои новые блокировать», — написал режиссер.

При этом Красовский отметил, что фильм по-прежнему доступен для просмотра в соцсети «ВКонтакте».