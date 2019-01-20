Красовского вызвали на допрос к следователю по экономическим делам

Режиссера фильма «Праздник» о блокадном Ленинграде пригласили на беседу со следователем.

Ранее Sobesednik.ru писал, что трагикомедию «Праздник», рассказывающую о жизни привилегированной семьи во время блокады Ленинграда, удалили с YouTube за нарушение условий пользования видеохостингом.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, режиссер фильма Алексей Красовский был приглашен на допрос к следователю.

Причина вызова Красовского на допрос пока не раскрывается, однако известно, что следователь, с которым будет разговаривать режиссер, занимается делами, связанными с экономической безопасностью и противодействием коррупции.