10 фильмов 2018 года: что посмотреть до конца новогодних праздников

Обозреватель Sobesednik.ru составила топ-10 своих любимых фильмов ушедшего года.

Мировые и российские издания традиционно подводят киноитоги года в декабре, но меня всегда волновал вопрос: что делать с теми картинами, которые выходят в российский прокат, допустим, в последнюю неделю декабря? Или просто с фильмами, которые спешно досматриваешь в последних числах года, пролистав списки тех мировых изданий, которые уже подвели свои итоги? Не найдя другого достойного ответа, кроме как подвести черту именно сейчас, в первых числах января, когда впереди еще несколько дней праздничных выходных, я выбрала 10 фильмов, которые точно заслуживают внимания. В 2018 году премьер было немало: от проходных картин до почти шедевров, но вам не нужно об этом думать. Я посмотрела их за вас — вам остается найти время на лучшие.

Порядкового значения у этого топа нет: это было бы попросту нечестно. Они не располагаются от первого к десятому в строгой последовательности — они намечают кинокарту 2018-го — каждый по-своему, но каждый значимо. Также в списке картин не будет градации, связанной с кинопрокатом: в списке будут фильмы, как шедшие на российских экранах, так и фильмы, которые можно было посмотреть на фестивалях или найти в Сети.

«Дочь моя» Лауры Биспури

Моя любовь из конкурсной программы Берлинале — фильм Лауры Биспури, как-то совсем стыдно обойденный вниманием критиков. История маленькой Виттории, которая чувствует необъяснимую тягу к непутевой подруге своей матери, а та за выпивку отдаст последнее, что есть. Но с ней весело, и Виттория так на нее похожа, что без труда догадывается о том, кто на самом деле ее мать. Это пронзительная история женской любви и дружбы, история двух матерей и одного ребенка в треугольнике, пружинящем от напряжения.

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«Амбивалентность» Антона Бильжо

Новый фильм Антона Бильжо, премьера которого прошла на кинофестивале в Выборге. Рассказ о двух друзьях-психиатрах, у одного из которых — роман с матерью другого. У Бильжо получилось удивительно правдиво показать, как внутри в качестве нормы уживаются нежность, преданность, отвращение, зависть и восхищение. И все это — к одному человеку. Фильм Бильжо — постановка вопроса о том, что делать с этим коктейлем, когда он неумолимо начинает переливаться через край.

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«Кенкен и инопланетяне» Брюно Дюмона

Второй сезон мини-сериала Брюно Дюмона — еще более смешной, чем первый. На землю попадает непонятная жидкая субстанция, в которой местные во главе с Кенкеном, само собой, видят тайную угрозу. Угроза быстро превращается в явную, когда эта субстанция начинает с завидной регулярностью выливаться на головы жителям. Никто не понимает, что именно им грозит, но довольно скоро выяснятся, что это странное «нечто» способно создавать отвратительных двойников обитателей округи. Сержанту Ван дер Вейену вместе с напарником Карпентье, как всегда, стоит во всем разобраться. Во втором сезоне почерк Дюмона еще более узнаваем: едкий юмор, на этот раз — еще и с щедрой щепоткой ксенофобии.

«Суспирия» Луки Гуаданьино

Этот список не был бы возможен без фильма Луки Гуаданьино. Несмотря на то, что этот фильм знает лишь крайности: его либо любят, либо ненавидят как пошлый ремейк грандиозного детища Дарио Ардженто. Посмотреть его стоит хотя бы для того, чтобы составить свое собственное мнение. Мне же этот фильм страшно нравится, и не в последнюю очередь потому, что лучших дьявольски красивых танцев в кино этого года не найти. Разве что… у Гаспара Ноэ?

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«Аннигиляция» Алекас Гарленда

Фильм, заставивший меня снова поверить в талантливый и держащий в напряжении от начала и до финальных титров сай-фай, после того как «Прибытие» Вильнева пару лет назад разуверило меня в его существовании. Спецэффекты как самостоятельное произведение, видеоарт, достойный галерей современного искусства, и финал, заставляющий сомневаться в самих основах мироздания. Режиссер «Из машины» Алекс Гарленд в новом фильме, кажется, прыгнул выше намеченной планки.

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«Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона

Идеально красивое костюмное кино от Пола Томаса Андерсона («Магнолия», «Нефть»), в котором исследуется природа токсичных созависимых отношений. В них тонут лондонский модельер Рейнольдс Вудкок и его муза Альма, которая совершенно не принадлежит кругу модного лондонского денди Вудкока.

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«Не оставляй следов» Дебры Граник

Второй фильм американки Дебры Граник, которая к каждому своему фильму подходит весьма кропотливо: перерыв между последними ее тремя лентами составляет 4 года. Новый фильм — «Не оставляй следов» — о асоциальном отце с посттравматическим расстройством и его дочери, которая, долго будучи добровольной заложницей отца и живя с ним в лесу вдали от цивилизации на протяжении всей жизни, наконец вырывается на свободу. Пронзительный фильм о возможности выбора и умении отпускать.

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«Дневник пастыря» Пола Шредера

Фильм Пола Шредера, сценариста «Таксиста» и «Последнего искушения Христа», который вообще-то еще и талантливый режиссер. Его новый фильм можно было увидеть в рамках московского кинофестиваля весной прошлого года. Но не отчаивайтесь — фильм есть в Сети. Это история пастора первой реформатской церкви в Америке, у которого в душевных тайниках найдется больше темных уголков, чем у всей его паствы вместе взятой. Он борется со смертельной болезнью и смертельными пороками, заодно пытаясь помочь своей прихожанке, Мэри, разобраться с ее собственными заботами: она ждет ребенка, а муж, только вышедший из тюрьмы, связан с протестной организацией.

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«Без меня» Кирилла Плетнева

Не самый очевидный русский фильм, который не попадал в кинотопы. А зря. Режиссер Кирилл Плетнев снял во всех отношениях нетипичное кино о том, что идеальных женщин для одного мужчины может быть больше, чем одна, и им нечего делить, особенно, если возлюбленного больше нет в живых. Смотреть на сначала ненавидящих друг друга Любовь Аксенову и Полину Максимову, а затем наблюдать процесс неожиданной трансформации и просыпающейся эмпатии друг к другу — одно удовольствие.

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«Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер

Фильм итальянки Аличе Рорвахер — на мой взгляд, одной из самых талантливых женщин-режиссеров современности. Предыдущий ее фильм «Чудеса» казался диким анахронизмом на карте мирового кино, новый фильм кажется анахронизмом не меньшим. Вопросы, которые ее волнуют, вроде бы давно ушли с экрана или приобрели столь поверхностную формулировку, что их перестаешь замечать. Рорвахер претит городское, она — в вечной любви с тем, что не носит следов цивилизации. Ее фильмы имеют сказочную способность зачаровывать каждой постановкой кадра, они — как сновидение, которое мечтаешь увидеть, дитя магического реализма, переведенное на язык кино. В новом фильме Рорвахер выбирает себе в герои местного святого — Лазаря — которому, как и героям «Чудес», удается существовать вне времени и жестоких человеческих законов.