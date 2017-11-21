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Эль Лисицкий в Еврейском музее: Интерактивная путевка в эпоху революции

Культура и ТВ

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Фото: Олег Ушаков / "Собеседник"

Журналисты Sobesenik.ru сходили на выставку, посвященную Элю Лисицкому, в Еврейский музей в Москве.

Сходить на выставку, посвященную советскому художнику и архитектору Элю (Лазарю) Лисицкому, мне захотелось сразу. Подумалось: наверное, неспроста именно этому человеку посвятили сразу две выставки. И не какие-то частные галереи, а целая Третьяковка на Крымском валу и Еврейский музей!

Начать знакомство с творчеством Лисицкого я решила в Еврейском музее и центре толерантности. Как наперебой сообщали интернет-издания, именно там собрали все самое интересное.

Надо отдать должное организаторам выставки. Столько исторических документов, видеороликов и предметов интерьера я не видела на выставках давно. К тому же все это весьма ловко и гармонично сумели поместить в, признаемся, весьма скромное пространство музея, отданное под временные выставки. Конечно, когда на пути вдруг встретилась группа школьников, пришлось потолкаться. В целом же посетители выставки друг другу совсем не мешали.

Отдельно хотелось бы обратить внимание на интерактивность выставки. Это и есть главная фишка. Множество открытых, стилизованных под времена советской эпохи комнаток, тревожные звонки старых телефонов и еле заметные дырочки на стене, в которых показывают кино. Кстати, многие, привыкнув к педантичности Пушкинского и других классических галерей, сначала с опаской лишь заглядывают внутрь комнаток. Я и сама поначалу осмеливалась лишь фотографировать издалека. Только дойдя почти до конца экспозиции, от участливых работниц музея узнала, что в комнатки можно заходить, а телефоны трогать. Ну что же, появился прекрасный повод осмотреть выставку еще раз.

Фото: "Валерия Цыганкова / "Собеседник
Фото: Валерия Цыганкова / "Собеседник"

Больше всего мне запомнились комнаты с телефонами. Как только любой человек переступает их пороги, телефон начинает разрываться от звонка. Трубку не поднять просто невозможно. Все продумано до мелочей. Я услышала не просто банальное «Алло», а заговорщический шепот, предупредивший меня о скором начале революции. Главное после этих слов быстро вспомнить, что ты всего лишь в музее. В других комнатах оригинально разложили предметы быта революционной эпохи. Ламповый свет и приглушенные декорации позволили почувствовать дух времени.

Фото: Валерия Цыганкова / "Собеседник"

Теперь несколько слов о статической части экспозиции. Да, колоссальное число собранных в одном месте документов поражает, но интересны они, наверное, только с точки зрения антуража. Много выдержек из газет на еврейском языке. Глаз обывателя или зеваки (коими переполнены наши музеи) изредка цепляется лишь за яркие заголовки. Например, «Еврейская молодежь», «Я антисемит», «Весна» и так далее. Кстати, несколько плакатов Лисицкого среди этих документов затерялись. И вот тут промах. Ведь Лисицкий – один из немногих, кто в страшные 30-е и 40-е года оформлял советские журналы и рисовал агитплакаты. И меня совсем расстроило, что в тени интерактивных комнат оказались и несколько картин Марка Шагала.

Фото: Валерия Цыганкова / "Собеседник"
Фото: Валерия Цыганкова / "Собеседник"

«Замечательная выставка, – рассказал Sobesednik.ru один из посетителей выставки «Эль Лисицкий». – Давно хотел сюда прийти, давно о ней слышал. Я в Москве проездом на три дня. Но не мог не пойти. Увидел то, что и ожидал. Очень здорово!»

«Здесь достаточно интересно. Сходить на эту выставку надо», – поделился впечатлениями студент.

«Я большего ожидала, – призналась нам девушка. – Ожидания не оправдались. Слишком много говорили об этой выставке. Выставка скучновата, а сам Еврейский музей очень интересный, крутой».

Пора вынести вердикт. В любом случае сходить на выставку, посвященную Лисицкому, в Еврейский музей надо. Хотя бы для того, чтобы познакомиться с атмосферой революции, прикоснуться к эпохе. И начать свое знакомство с маэстро.

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