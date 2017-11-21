Эдуард Успенский VS "Союзмультфильм" – есть ли смысл бороться?

Художник Виктор Чижиков, создавший олимпийского Мишку, – о борьбе Эдуарда Успенского с «Союзмультфильмом».

Писатель Эдуард Успенский написал открытое письмо Владимиру Путину с жалобой на то, что «Союзмультфильм» снимает продолжение мультфильма о Простоквашине без его согласия, добавив, что не понимает, «почему права на образы и характеры принадлежат государству». На «Союзмультфильме» сочинили новые сюжеты для продолжения всей истории с простоквашинскими героями, и Успенского, например, возмутило то, что кот Матроскин строит метрополитен.



«Союзмультфильм» парировал тем, что Успенский еще в ноябре 2016 года, перед запуском проекта «Новое Простоквашино», дал свое «согласие на создание продолжения легендарных мультфильмов Трое из "Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино"». Студия планирует снять около 30 новых простоквашинских серий, введя в них новых героев.



Переговоры между студией и автором не закончились ничем. По словам представителей «Союзмультфильма», студия предлагала Успенскому заплатить 5 миллионов рублей за авторские права, но до подписания договора дело не дошло и Успенский назвал все это «пустопорожней болтовней».



О том, насколько эта ситуация разрешима, мы поговорили с народным художником Виктором Чижиковым, который создал олимпийского Мишку, но не имеет на него прав:

– Я и раньше, и сейчас думаю, что у автора должно быть приоритетное право по поводу своих героев и своих сюжетов, – сказал Sobesednik.ru Чижиков. – Но я не специалист в юридических делах.

– Но ведь Вам не удалось решить свою проблему с олимпийским Мишкой?

– Ну а что об этом вспоминать, это было 40 лет назад, все и забыли, что был такой Мишка. Да я и не пытался даже бороться. Это кто-то пытался сымитировать мою борьбу. Это какие-то провокаторы подали в суд, но так как я этих провокаторов хорошо знал — это дети моих школьных друзей, — поэтому я решил, что они меня на какой-то верный путь толкают, что действительно, значит, надо бы подать в суд. Но это все бесполезно, это темный лес. Поэтому авторских прав на Мишку у меня как не было, так и нет.

– Но у Эдуарда Успенского права есть.

– Эдику повезло с японцами. Японцы признали его автором, иначе и не могло быть. Хотя у Эдика тоже были споры со Шварцманом, с художником, который создал внешность героев Успенского. Ну Эдик что-то там отрицал, но, согласитесь, смешно говорить о любом Чебурашке, если Чебурашка не нарисован. Знаете, я в эти темы вообще стараюсь не погружаться, потому что я вижу очень много несовершенств различного рода в авторском праве. И поэтому я не участвую в каких-то там спорах. Да и возраст не тот: в 82 года хватать кого-то за грудки – смешно. И сил нет, и желания тоже.