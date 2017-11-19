Владимир Кара-Мурза-ст.: "Троцкий" vs "Демон революции" – оба хуже

Обозреватель Sobesednik.ru Владимир Кара-Мурза-старший – о сериалах «Троцкий» и «Демон революции».

Какой сериал о революции лучше – «Троцкий» («Первый канал») или «Демон революции» («Россия 1»)? Честно говоря, оба хуже. Для тех, кто хорошо знает историю, очевидно: нам подсунули аляповатые поделки. Автором сценария сериала «Демон революции» записан Эдуард Володарский, который умер 5 лет назад. Володарский такой ерунды никогда бы не написал. А если он и начинал писать, то тот сценарий потом извратили, «докрутили» несколько раз – и получилось то, что получилось. Зато имя нашего маститого сценариста оставили в титрах для солидности. Все равно Володарский своего авторства уже не сможет оспорить.

Артисты, конечно, неплохие. Смешно, что в обоих сериалах сыграл Максим Матвеев, муж Лизы Боярской. Только на «России 1» он агент царской контр-разведки Алексей Мезенцев, а на «Первом» – Меркадер, который проломил голову Троцкому ледорубом. Забавно было наблюдать за таким «раздвоением личности».

Владимир Кара-Мурза-старший // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Ленин интереснее в исполнении Евгения Миронова – именно благодаря Миронову, потому что играть там особо нечего. Образ, правда, получился карикатурный, но у Евгения Стычкина Ленин вообще псих. Парвус лучше сыгран Федором Бондарчуком («Демон революции»). Михаил Пореченков, по-моему, не совсем понял, что играл. Показал какого-то купчину, а Парвус был типажом вроде Бориса Березовского. И тут Бондарчук был более точен.

Почему Хабенского позвали на роль Троцкого – понятно: он звезда «Первого канала». Но если один и тот же человек будет играть и Колчака, и Троцкого, и далее по списку – в этом будет что-то шизофреническое. Хотя в роли Троцкого Хабенский более убедителен, чем в роли Колчака – там величие его фигуры приходилось добирать за счет окружения.

Много глупостей допущено в обоих сериалах по поводу отношений героев с женщинами. Я понимаю, что надо было завлечь зрителей, но это слишком банальный подход. На самом деле чем ближе к истории, тем интереснее. В правде больше детектива, чем в любом сценарии. Это типичные конъюнктурные проекты: надо было что-то снять к юбилею роковых для страны событий – вот и сняли. Хотя душа к этому не лежала ни у одних, ни у других.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №43-2017.