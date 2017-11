Картину Да Винчи продали на торгах в США за рекордные 400 млн долларов

Единственная из картин Да Винчи, находившаяся в частной коллекции, была выставлена на аукционе Christie's за 100 млн долларов.

Ранее Sobesednik.ru писал, что датированную XVI веком картину «Спаситель мира» авторства Леонардо Да Винчи собираются выставить на торги.

Как сообщается в Twitter аукционного дома Christie's, на прошедших в Нью-Йорке торгах продали самую дорогую картину в мире: ей оказалась работа Леонардо Да Винчи «Спаситель мира», которая является портретом Христа.

Уточняется, что полотно было продано неизвестному покупателю за рекордные 400 миллионов долларов, а с учетом всех налогов эта сумма была увеличена до 450 млн. При этом начальная цена лота была установлена в районе 100 миллионов долларов.

По данным РИА «Новости», «Спаситель мира» стала самым дорогим полотном, проданным на аукционе, обогнав при этом «Алжирских женщин» Пабло Пикассо, которые ушли с молотка в 2015 году за 200 млн долларов.

Кроме того, подчеркивается, что сейчас во всем мире насчитывают менее 20 картин, относящихся к кисти Леонардо Да Винчи, а на рынке работы итальянского мастера не появлялись более ста лет.

Leonardo da Vinci's masterpiece Salvator Mundi achieves $450,312,500, a #worldauctionrecord for any work of art sold at auction. pic.twitter.com/snKxm7t3cb