День в истории с Борисом Бурдой. Кто понюхивал, кто покуривал

Борис Бурда решил напомнить читателям Sobesednik.ru об открытии табака, случившемся в этот день 525 лет назад.

15 ноября 1492 года Колумб в своем дневнике впервые упомянул неизвестное европейцам растение, которое употребляют индейцы. Позже монах-францисканец Андре Теве привез это растение в Европу под названием «ангумуазская трава» и положил начало его разведению для курения этих листьев. Французский посол в Португалии Жан Нико привез это растение в Париж с другими рекомендациями по употреблению – он советовал его нюхать. Названное в его честь растение имело в Европе большой коммерческий успех, стало одним из основных предметов экспорта ряда территорий Америки в Европу, а потом и в Европе его развели, провозгласив его пользу для здоровья и не подумав прекратить его употребление, когда все оказалось как раз наоборот. Сейчас в отношении к табаку медики уже определились, но убедить курильщиков в том, что они не правы, пока получается плохо.

Борис Бурда // Фото: из личного архива

ЕЩЕ В ЭТОТ ДЕНЬ

1630 год – умирает Иоганн Кеплер, открывший законы движения планет.

1881 год – капитан I ранга Можайский получает патент на воздухоплавательный снаряд.

1889 год – в Бразилии свергают императора и объявляют ее республикой.

1904 год – Кинг Жиллет получает патент на бритву со сменными лезвиями.

1933 год – в Москве начинается регулярное движение троллейбусов.