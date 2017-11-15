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День в истории с Борисом Бурдой. Кто понюхивал, кто покуривал

Культура и ТВ
«Собеседник» №42-2017

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Фото: Global Look Press

Борис Бурда решил напомнить читателям Sobesednik.ru об открытии табака, случившемся в этот день 525 лет назад.

15 ноября 1492 года Колумб в своем дневнике впервые упомянул неизвестное европейцам растение, которое употребляют индейцы. Позже монах-францисканец Андре Теве привез это растение в Европу под названием «ангумуазская трава» и положил начало его разведению для курения этих листьев. Французский посол в Португалии Жан Нико привез это растение в Париж с другими рекомендациями по употреблению – он советовал его нюхать. Названное в его честь растение имело в Европе большой коммерческий успех, стало одним из основных предметов экспорта ряда территорий Америки в Европу, а потом и в Европе его развели, провозгласив его пользу для здоровья и не подумав прекратить его употребление, когда все оказалось как раз наоборот. Сейчас в отношении к табаку медики уже определились, но убедить курильщиков в том, что они не правы, пока получается плохо. 

Борис Бурда
Борис Бурда // Фото: из личного архива

ЕЩЕ В ЭТОТ ДЕНЬ

1630 год – умирает Иоганн Кеплер, открывший законы движения планет.

1881 год  – капитан I ранга Можайский получает патент на воздухоплавательный снаряд.

1889 год – в Бразилии свергают императора и объявляют ее республикой.

1904 год – Кинг Жиллет получает патент на бритву со сменными лезвиями.

1933 год – в Москве начинается регулярное движение троллейбусов. 

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