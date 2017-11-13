Продюсер Могинов: Я уверен, что Дмитрия Марьянова убили

Продюсер Альберт Могинов рассказал о последних днях и предсмертной мечте Дмитрия Марьянова.



Загадочная смерть актера Дмитрия Марьянова до сих пор вызывает вопросы у его друзей. Руководитель Современного театра антрепризы, известный продюсер Альберт Могинов, с которым Марьянов был дружен при жизни, признался нашему изданию: в том, что Дмитрия убили, у него нет больших сомнений.



– Я тоже считаю, что криминальная составляющая присутствует. Я уверен, что Диму убили. А дальше пусть разбирается следствие. Не буду касаться его взаимоотношений с Ксенией [супруга актера Ксения Бик – прим. Sobesednik.ru]. Но то, что Дима оказался в этой клинике, только на ее совести. У его друзей, у его агента Алевтины были варианты других лечебных заведений, где профессиональные медики могли бы ему оказать помощь.

Альберт Могинов и Дмитрий Марьянов // Фото: из личного архива



Когда Диму забрали в этот ад, меня не было в Москве. Он мне звонил – из друзей я был последним, с кем Марьянов разговаривал. Он говорил нормальным голосом совершенно в здравом уме и трезвой памяти. Сказал, что его куда-то отвезли подлатать, а потом он съездит на гастроли в Сибирь и будет готовиться к нашей премьере. Он узнал, что я еду на охоту. И попросил: «Свози меня на рыбалку и охоту. Я очень хочу!» Договорились, что это произойдет сразу после премьеры спектакля. После этого у него отобрали телефон – и с ним уже никто не мог связаться. По какой причине забрали мобильник, я не знаю. Это все вопросы к Ксении. А спустя несколько дней я узнал, что моего друга не стало... – рассказал Могинов.

Полное интервью с Альбертом Могиновым читайте в следующем номере «Зажигай» и на сайте Sobesednik.ru.