Грядет скандал: Захарова вручила "Золотой граммофон" Ротару

На Украине может разразиться скандал: Ротару приняла премию из рук Марии Захаровой.



В воскресенье, 12 ноября, в московском Кремлевском дворце почетную статуэтку «Золотой граммофон» народная артистка СССР и гражданка Украины София Ротару приняла из рук официального спикера российского МИД Марии Захаровой. Г-жа Захарова последовательно отстаивает жесткую позицию России в отношении США и Украины.



«Есть звезды, но проходит время и оказывается потом, что это просто кометы. Есть настоящие звезды. А есть София Ротару», – сказала официальный представитель МИД России, избежав на сцене политических заявлений.



Осталось неясным, была ли согласована персона вручающего статуэтку с самой Софией Михайловной или это был экспромт. Также неизвестно, знает ли вообще г-жа Ротару г-жу Захарову. Вероятно, организаторы церемонии умышленно создали «неполиткорректную» ситуацию. «Золотой граммофон» – премия Русской медиагруппы (РМГ), которую контролируют структуры бизнесмена, главы фонда «Федерация» Владимира Киселева. Сам г-н Киселев, пытаясь получить контроль над РМГ, заявлял о намерении создать на базе холдинга некий «патриотический инкубатор», а сын Киселева, выступающий под псевдонимом ВладимИр, исполняет песню-оду, посвященную Владимиру Путину.



София Ротару – нечастая гостья на российской сцене. Она не дает интервью вообще ни на какие темы, тем более на политические. Однако в этом году Владимир Путин официально поздравил ее с 70-летием, а сама артистка ранее обмолвилась, что не отказалась бы от российского паспорта, если бы Путин ей его подарил «как Депардье».



С другой стороны, в 2014 году разразился скандал в России после того, как сын Ротару Руслан Евдокименко опубликовал семейное фото на фоне украинского флага с подписью «Слава Украине!». На фото была и Ротару. Тогда отмену ее концертов в Томске, Кемерово и Хабаровске связывали с этой фотографией, сама же певица просила не связывать семейное фото с политикой: «Что в этом плохого? Точно так же, как я поздравляла Россию много раз или Узбекистан, и другие страны бывшего Советского Союза. Тут нет никакой политики. У меня даже было желание сфотографироваться с двумя флагами – России и Украины – и написать: "Я за дружбу народов"».



Помимо Софии Ротару, статуэтки «Золотой граммофон» в Москве вручили еще ряду украинских артистов, работающих на российском концертном рынке: Ани Лорак, Светлане Лободе, Максу Барских, Вере Брежневой, Таисии Повалий.