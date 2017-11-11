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Звезда "Зиты и Гиты": Я и поверить не могла, что меня знают в России!

Культура и ТВ
«Только звезды» №21-2017

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Фото: архив редакции

Sobesednik.ru поговорил с Хемой Малини, полюбившейся нашим зрителям на волне популярности индийского кино в СССР.

45 лет назад на большие экраны вышел индийский фильм «Зита и Гита», купить билет на вечерний сеанс было практически невозможно. Поэтому многие люди в обеденный перерыв устремлялись в кинотеатры, чтобы погрузиться в прекрасный и яркий мир музыки, танцев, экзотической природы и, конечно, полюбоваться на актрису, которая исполнила сразу две главные роли сестер-близняшек. 16 октября Хеме Малини Чакраварти исполнится 69 лет, однако возраст не помешал индийской Моне Лизе (так называют актрису дома) приехать в Москву на открытие фестиваля индийского кино и встретиться с многочисленными поклонниками.

– Хема, очень рады вашему приезду, добро пожаловать.

– Спасибо, я и поверить не могла, что меня так хорошо знают в России. Когда я приехала в гостиницу, то встретила много замечательных людей, потом меня пригласили на телевидение, где посчастливилось познакомиться с душевными и красивыми людьми. Я почувствовала их теплоту и любовь, они пели и танцевали для меня. Мне очень приятно, с какой любовью и преданностью меня встречают, я весьма ошеломлена и счастлива.

Это не первый мой приезд в Россию, вместе с мужем в 1979 году мы снимались в фильме «Приключения Али-Бабы и 40 разбойников» (режиссеры – Латиф Фазиев, Умеш Мехра), где Дхармендра играл Али-Бабу, а я Марджину. Это было незабываемое время, когда мы ближе познакомились и полюбили русскую культуру. (От редакции: в СССР в 1980 году картину посмотрели 52,8 миллиона зрителей, в Индии фильм шел в кинотеатрах полгода и тоже стал кассовым.) За свою карьеру я снялась в 200 кинокартинах, в 25 из них вместе с мужем, но в России меня называют Зитой или Гитой. 

Фото: Global Look Press

– В этом фильме вашими партнерами на съемочной площадке были известные индийские актеры Санджив Кумар и Дхармендра. Оба были в вас влюблены и предлагали руку и сердце.

– Да, так получилось, что мое сердце занял Дхармендра, и я счастлива, что мы столько лет вместе. Чудесно жить с любимым человеком, рожать от него детей, нянчить внуков.

– На момент вашего знакомства Дхармендра был женат и воспитывал четверых детей... 

– Наша история любви известна, наверное, всем. Скоро выйдет книга, где вы сможете прочитать, что я думаю о той ситуации. Но могу сказать одно: если бы жизнь началась заново, я поступила бы точно так же.

Отец Хемы был против брака с Дхармендрой по нескольким причинам: во-первых, тот уже был мужем и отцом, во-вторых, он был старше Хемы на 13 лет, в-третьих, происходил из простой крестьянской семьи, а значит, не подходил его дочери по статусу, в-четвертых, руки 32-летней Хемы просили достойные женихи Санджив Кумар и Джитендра. Но оба претендента получили отказ, девушка же сделала свой выбор и не собиралась сдаваться. Влюбленные встречались тайно, но после смерти отца поженились, Дхармендра сумел убедить совет брахманов дать ему разрешение на второй брак, не расторгая первого. Свадьба прошла в домашней обстановке в окружении близких родственников. 

Дхармендра и Хема с детьми
Дхармендра и Хема с детьми // Фото: архив редакции

– В фильме «Зита и Гита» вы играете сразу двух девушек с разными характерами. А на какую из них вы больше похожи в жизни?

– На обеих! – улыбается звезда. – В юности я была скромная, застенчивая и робкая, как Зита, не могла никому дать отпор. Но с годами становилась сильнее, смелее, увереннее, как Гита.

– А на что вы потратили гонорар за фильм?

– На покупку собственного дома в городе Мумбай! Домик был небольшой, но территориально хорошо расположен. Я решила, что куплю его и переделаю по своему желанию, так и поступила. Сначала мне мечталось сделать его 8-этажным, но соседство с аэропортом не позволило выполнить задумку, закончила пятилетнюю стройку и остановилась на пяти этажах. Но зато один этаж принадлежит только мне. Там у меня не только гостиная, спальня, кабинет, храм, где я могу молиться, но и танцевальный зал. Танцы – моя жизнь. Ими я могу передавать свои чувства и эмоции. 

– Что помогает вам поддерживать себя в форме и оставаться молодой? 

– Танцы, йога и дети. Моя любовь к танцам передалась и дочерям. Эше Деол 35 лет, она известная актриса, жена и мама трехлетнего сына. Ахане 32 года, она также замужем и тоже подарила мне внука. Думаю, что и дети моих дочерей полюбят танцы. Внуки дают мне энергию и радость. 

Любовные похождения

Дхармендра (Дхарам Сингх Деол) – муж Хемы – известен не только как индийский актер, но и как герой-любовник. Благодаря своему веселому нраву и харизме он привлекал женщин. Первый раз женился в 19 лет на девушке из такой же бедной семьи, как и он сам, Пракаш Каур. Она родила ему четверых детей: двоих сыновей, Санни и Бобби (стали актерами), и двух дочерей, Виджету и Аджиту. 

В женатого Дхармендру влюбилась супруга режиссера Камала Амрохи – актриса Мина Кумари. Разгневанный муж, узнав о романе, подал на развод. Однако любовник и не думал жениться на Мине, и их отношения вскоре закончились. От горя Мина стала пить, алкоголь привел ее к смерти.

На съемках фильма «Месть и закон» актер познакомился с юной Хемой Малини и сразу влюбился, но на его чувства девушка ответила не сразу, а спустя два года. Самая желанная невеста Болливуда стала его второй женой в 1980 году, они вместе уже 37 лет. 

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