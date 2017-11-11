День в истории с Борисом Бурдой. Постояли на Угре – и нету ига!

Борис Бурда решил напомнить читателям Sobesednik.ru об окончании монголо-татарского ига, случившегося 537 лет назад.

11 ноября 1480 года закончилось стояние на Угре, а вместе с ним и монголо-татарское иго. Главный игоносец – Золотая Орда к тому времени распалась на несколько орд поменьше, и самый крупный обломок – Большая Орда – решил попробовать восстановить свою власть над формально вассальной Русью, которая к тому времени сначала фактически перестала платить дань, а потом и формально отказалась это делать. Хан Большой Орды Ахмат отправил значительное войско, чтоб как минимум запугать непокорного вассала, но форсировать небольшую речку Угру, левый приток Оки, не смог – русские войска отбросили его армию после четырехдневного боя. Началось стояние русских и татарских войск на разных берегах реки, сопровождаемое вялыми и безрезультатными переговорами, выгодными русским, потому что Орда слабела и уже была на грани разрушения. Узнав, что русский отряд в сопровождении союзных войск крымского хана намерен нанести удар по самой Большой Орде, хан Ахмат принял решение повернуть назад. Вскоре он был убит, а разговоры о татарской дани навсегда сошли с политической повестки дня Руси.

Борис Бурда // Фото: из личного архива

ЕЩЕ В ЭТОТ ДЕНЬ

1572 год – датский астроном Тихо Браге впервые обнаружил вспышку Сверхновой.

1821 год – родился великий писатель Федор Достоевский.

1936 год – в Англии впервые в мире показали прогноз погоды по ТВ.

2002 год – Григорий Перельман опубликовал статью с доказательством гипотезы Пуанкаре, которую называли одной из семи математических задач тысячелетия.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №42-2017.