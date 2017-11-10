Семье погибшего актера Александра Дедюшко не отдали его награду

10 лет назад произошла трагедия, потрясшая всю страну – вместе с семьей в автокатастрофе погиб Александр Дедюшко.

На трассе Москва – Уфа 3 ноября 2007 года по непонятным причинам «Тойота» пересекла две сплошные полосы и попала под колеса грузовика.

Все пассажиры иномарки погибли... С трудом были опознаны изувеченные тела, после чего была обнародована шокирующая новость: в машине были знаменитый актер Александр Дедюшко, его жена Светлана и 8-летний сын Дима.

В преддверии трагической даты мы поговорили с первой женой кинозвезды Людмилой и узнали, кто завладел всем имуществом Дедюшко, куда исчезли его награды и какая беда снова постучала в дом семьи актера.

Он известен всей стране как исполнитель главной роли в легендарном боевике «Псевдоним Албанец». Несмотря на то, что его герой профессиональный убийца, в итоге решивший завязать с криминальным прошлым, он смог покорить сердца многих женщин.

В его личной жизни было много трагических перипетий. Он 22 года прожил с первой супругой Людмилой Томилиной, с которой познакомился во время учебы в театральном училище. В 1991 году супруги стали родителями – у них появилась дочка Ксения. В одночасье их брак распался – Дедюшко влюбился в другую, в чем честно признался жене. Он потерял голову от актрисы Владимирского театра Светланы Чернышковой. Девушка была младше актера на 14 лет. В 1999 году у них родился сын Дмитрий.

Куда делась награда за лучшую роль?

3 ноября 2007 года Дедюшко поехал со своей женой и сыном во Владимир к другу в гости. Супруги планировали отдохнуть и расставить все точки над «и». В то время их союз дал трещину, они часто ссорились, как говорят близкие актера, в том числе из-за сестры Светы, которая приехала жить к ним в Москву. Якобы девушка любила горячительное и это не нравилось актеру.

С женой и сыном // Фото: архив редакции

– И я, и наша дочь Ксюша дружили со Светой, с Димой. Мы общались семьями. Может, кому-то покажется странным, что бывшая и нынешняя жены общаются, но у нас было именно так, – говорит Людмила. – Когда Саша сказал, что у него появилась другая, я отпустила его... Да, мне было трудно, плакала, но у нас с ним хватило ума не делать дочку заложницей нашего развода. После расставания мы оставались друг другу близкими, родными людьми! У нас вообще все было хорошо до 3 ноября 2007 года. После смерти Саши вдруг откуда ни возьмись появились родители Светы, которых раньше никто не видел. Они переехали в его дом под Липецком, а сестра Светы осталась жить в квартире Саши в Москве. Вернее, он был владельцем двух комнат в трехкомнатной квартире, по соседству с ним жила 92-летняя бабушка. Причем вторую комнату он выкупил незадолго до смерти. Мы не хотели никакой вражды с родственниками Светы. И моя дочь, и мама Саши Елена Владимировна отказались от всех прав на наследство. Мы просили родню Светы только об одном – вернуть нам награду Саши за лучшую мужскую роль в сериале «Оперативный псевдоним». Они потребовали с нас за нее деньги. Мой муж (Людмила после расставания с Дедюшко второй раз вышла замуж. – Авт.) привез им нужную сумму. А потом нам сказали: «Извините, потеряли!» И каково же было мое удивление, когда спустя 5 лет после трагедии в программе «Прямой эфир», куда нас затащили обманом, показали эту награду. Я никогда не думала, что люди могут так подло поступать! Когда случилась трагедия с Сашей, мы договорились, что до 40 дней не будем разбирать его вещи. Когда мы потом приехали в квартиру, там все было пусто.

Не встала после инсульта

Мать актера жила вместе с его племянницей в маленьком белорусском городке Волковыск, откуда родом сам Дедюшко. Кстати, там в школе, где он учился, открыли в память о нем мемориальную комнату-музей. Но недавно новая беда постучала в семью актера. После похорон и всех переживаний здоровье его мамы ухудшилось.

– В этом году в конце мая у Елены Владимировны случился инсульт, – продолжает Людмила. – После этого она уже не смогла встать с постели. Хорошо, что с ней живет ее внучка Татьяна (дочь родного брата Дедюшко, которого давно нет в живых. – Авт.), она организовала уход. А вот 7 августа Елена Владимировна умерла...