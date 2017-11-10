Семье погибшего актера Александра Дедюшко не отдали его награду

В центре внимания
Card image cap

Депутат против "шпингалета" из ДПС: заслуги и богатства Фатиха Сибагатуллина

Михаил Осокин: Речь Сталина к инвесторам и коммунисты в гостях у монарха

Революции не получилось. Как прошли акции сторонников Мальцева 5.11.17


Новости дня

10 ноября, пятница

[08:09]Владимир Путин прибыл во Вьетнам для саммита АТЭС
[07:39]Количество жертв обрушения жилого дома в Ижевске возросло до шести человек

09 ноября, четверг

[17:43]При обрушении части дома в Ижевске один человек, двое пострадали
[17:16]МЧС предупредило водителей Москвы об ухудшении видимости из-за тумана
[16:42]В Ижевске из-за взрыва газа обрушились 9 этажей жилого дома
[16:25]"Газпром" заплатил 1,7 млрд рублей за несуществующую трубу в Ленобласти
[15:53]Россию лишили двух медалей Сочи-2014 из-за допинга
[15:51]У пропавшего в Коми вертолета Ми-8 отказал двигатель
[15:50]В ГД назвали вбросом информацию о платной регистрации домашних животных
[15:28]"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра
[15:06]Цымбалюк-Романовская и Джигарханян отказались от примирения
[15:04]В Мюнхене в возрасте 79 лет умерла "девушка Бонда" Карин Дор
[15:01]Кремль отказался помочь Маре Багдасарян с водительскими правами
[14:42]Канал "Настоящее время" могут запретить в РФ из-за "предвзятости"
[14:37]Загоревшаяся "Газель" ограничила движение на двух полосах МКАД
[14:12]Суд арестовал 60 тысяч евро на счете Серебренникова
[14:05]Прощание с Андреем Клиновым пройдет в Москве 10 ноября
[13:51]Поветкину дали испытательный срок после снятия дисквалификации
[13:45]ФСО попросила право на единоличное сопровождение кортежей
[13:41]Отправлявшую биоданные россиян за рубеж фирму Genetic-test закрыли в РФ
[13:16]Родные жертв авикатастрофы под Ростовом требуют у фирмы FlyDubai $10 млн
[13:07]Гильзы времен ВОВ нашли под кроватью у умершего экс-полицейского
[12:50]СМИ отметили неопытность Кадырова, возглавившего полицию Грозного
[12:44]Чарли Шина обвинили в интимной связи с подростком в 1984 году
[12:23]На станции "Охотный Ряд" задржали юношу с компонентами взрывчатки
[12:05]В Химках сожгли 25 тонн горчицы, зараженной карантинной повиликой
[11:50]Семь самолетов не смогли приземлиться в Москве из-за тумана
[11:39]Совфед предложил "зеркально" ответить Конгрессу США запретом CNN в РФ
[11:38]Глава МВД заявил об увольнении руководителей Захарченко
[11:17]Главу связанной с ФСО фирмы задержали за мошенничество
[10:58]Помощник Путина заявил о встрече лидеров России и США 10 ноября
[10:52]Дума предложила потратить несколько миллионов на изучение ГМО
[10:47]Более 100 домов в Краснодаре остались без тепла из-за аварии
[10:42]Мексиканские ученые рассказали о риске диабета после вечерних перекусов
[10:33]Въехавшего в автобус с 38 детьми под Ярославлем водителя фуры задержали
[10:15]Касту избранных чиновников предложили создать в России
[10:15]Сотрудница столичной фирмы вывела со счет организации 6,6 млн
[10:07]Почта России ищет выигравшего в лотерею 506 млн воронежца
[10:03]Петр Порошенко не поддержал идею Рады о разрыве дипотношений с Россией
[09:59]Ридли Скотт намерен убрать сцены со Спейси из фильма "Все деньги мира"
Детская косметика: выбираем с умом и формируем полезные привычки
Звуки музыки. Где слушать музыку после введения ограничений в "ВК"?
Ваше здоровье. Как проверить себя на рак – шаг за шагом
Платить за ЖКХ поставщикам в обход управляющих компаний: что изменится
10 простых советов, которые помогут быстро улучшить внешность
Шесть натуральных рецептов против перхоти
Пять осенних неприятностей с внешностью – и пять способов от них избавиться
5 необходимых действий после выплаты ипотеки
Топ-5 звездных пластических операций
5 главных "почему" о прививках и вакцинации

Семье погибшего актера Александра Дедюшко не отдали его награду

Культура и ТВ
«Только звезды» №22-2017

normal

Александр Дедюшко // Фото: Global Look Press

10 лет назад произошла трагедия, потрясшая всю страну – вместе с семьей в автокатастрофе погиб Александр Дедюшко.

На трассе Москва – Уфа 3 ноября 2007 года по непонятным причинам «Тойота» пересекла две сплошные полосы и попала под колеса грузовика.

Все пассажиры иномарки погибли... С трудом были опознаны изувеченные тела, после чего была обнародована шокирующая новость: в машине были знаменитый актер Александр Дедюшко, его жена Светлана и 8-летний сын Дима. 

В преддверии трагической даты мы поговорили с первой женой кинозвезды Людмилой и узнали, кто завладел всем имуществом Дедюшко, куда исчезли его награды и какая беда снова постучала в дом семьи актера. 

Он известен всей стране как исполнитель главной роли в легендарном боевике «Псевдоним Албанец». Несмотря на то, что его герой профессиональный убийца, в итоге решивший завязать с криминальным прошлым, он смог покорить сердца многих женщин. 

В его личной жизни было много трагических перипетий. Он 22 года прожил с первой супругой Людмилой Томилиной, с которой познакомился во время учебы в театральном училище. В 1991 году супруги стали родителями – у них появилась дочка Ксения. В одночасье их брак распался – Дедюшко влюбился в другую, в чем честно признался жене. Он потерял голову от актрисы Владимирского театра Светланы Чернышковой. Девушка была младше актера на 14 лет. В 1999 году у них родился сын Дмитрий. 

Куда делась награда за лучшую роль?

3 ноября 2007 года Дедюшко поехал со своей женой и сыном во Владимир к другу в гости. Супруги планировали отдохнуть и расставить все точки над «и». В то время их союз дал трещину, они часто ссорились, как говорят близкие актера, в том числе из-за сестры Светы, которая приехала жить к ним в Москву. Якобы девушка любила горячительное и это не нравилось актеру. 

С женой и сыном
С женой и сыном // Фото: архив редакции

– И я, и наша дочь Ксюша дружили со Светой, с Димой. Мы общались семьями. Может, кому-то покажется странным, что бывшая и нынешняя жены общаются, но у нас было именно так, – говорит Людмила. – Когда Саша сказал, что у него появилась другая, я отпустила его... Да, мне было трудно, плакала, но у нас с ним хватило ума не делать дочку заложницей нашего развода. После расставания мы оставались друг другу близкими, родными людьми! У нас вообще все было хорошо до 3 ноября 2007 года. После смерти Саши вдруг откуда ни возьмись появились родители Светы, которых раньше никто не видел. Они переехали в его дом под Липецком, а сестра Светы осталась жить в квартире Саши в Москве. Вернее, он был владельцем двух комнат в трехкомнатной квартире, по соседству с ним жила 92-летняя бабушка. Причем вторую комнату он выкупил незадолго до смерти. Мы не хотели никакой вражды с родственниками Светы. И моя дочь, и мама Саши Елена Владимировна отказались от всех прав на наследство. Мы просили родню Светы только об одном – вернуть нам награду Саши за лучшую мужскую роль в сериале «Оперативный псевдоним». Они потребовали с нас за нее деньги. Мой муж (Людмила после расставания с Дедюшко второй раз вышла замуж. – Авт.) привез им нужную сумму. А потом нам сказали: «Извините, потеряли!» И каково же было мое удивление, когда спустя 5 лет после трагедии в программе «Прямой эфир», куда нас затащили обманом, показали эту награду. Я никогда не думала, что люди могут так подло поступать! Когда случилась трагедия с Сашей, мы договорились, что до 40 дней не будем разбирать его вещи. Когда мы потом приехали в квартиру, там все было пусто.

Не встала после инсульта

Мать актера жила вместе с его племянницей в маленьком белорусском городке Волковыск, откуда родом сам Дедюшко. Кстати, там в школе, где он учился, открыли в память о нем мемориальную комнату-музей. Но недавно новая беда постучала в семью актера. После похорон и всех переживаний здоровье его мамы ухудшилось. 

– В этом году в конце мая у Елены Владимировны случился инсульт, – продолжает Людмила. – После этого она уже не смогла встать с постели. Хорошо, что с ней живет ее внучка Татьяна (дочь родного брата Дедюшко, которого давно нет в живых. – Авт.), она организовала уход. А вот 7 августа Елена Владимировна умерла...

поделиться:



Политика
От образования оторвут 70 млн в год на детский канал о политике
Владимир Путин прибыл во Вьетнам для саммита АТЭС
Канал "Настоящее время" могут запретить в РФ из-за "предвзятости"
Совфед предложил "зеркально" ответить Конгрессу США запретом CNN в РФ
Общество
Повышение пенсионного возраста – или трудового стажа: сколько можно вкалывать?
МЧС предупредило водителей Москвы об ухудшении видимости из-за тумана
В ГД назвали вбросом информацию о платной регистрации домашних животных
"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Мы живем не при рейхстаге, мы живем не при вожде – мы давно уже в «Аншлаге». Потому что он везде

Avatar

Осокин
Михаил

телеведущий

Началась яркая предвыборная кампания. Так выборы и пройдут – ярко, интересно и совсем не опасно для власти

Avatar

Сабурова
Ольга

журналист

В предвыборном сезоне сатирические шоу на ТВ как будто стали беззубыми и, что еще хуже, предсказуемыми


Культура и ТВ
Семье погибшего актера Александра Дедюшко не отдали его награду
Сериал "Троцкий": Стильно, модно, молодежно
Александр Калягин намерен спасти репутацию театральной отрасли
Цымбалюк-Романовская и Джигарханян отказались от примирения
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Волочковой просит ее покупать дешевые вещи
"Руки вверх": аншлаги 20 лет подряд
Психолог: Детям Павла Деревянко явно не хватает отца
Чарли Шина обвинили в интимной связи с подростком в 1984 году

Здоровье
Проверки у зубного врача защищают маленьких детей от угрозы ожирения
Механические клапаны сердца могут быть надежней биологических
Мексиканские ученые рассказали о риске диабета после вечерних перекусов
Принуждение к здоровью. Законна ли всеобщая диспансеризация?
Туризм
В Барселоне все спокойно? Стоит ли туристам ехать в мятежную провинцию
Россиян предупредили о крупной вспышке легионеллеза в Португалии
Тур в будущее
Тайские власти отсрочили полный запрет на курение на пляжах
Авто
Учи медчасть! Билеты ГИБДД с ошибками как повод для реформы
ФСО попросила право на единоличное сопровождение кортежей
Решение кабмина о приоритете авто при круговом движении вступило в силу
Продажи Lada в России увеличились почти на 23% за год
Недвижимость
Война дворцам. Почему Минстрой решил ограничить размеры частных домов
Путин приказал отказаться от долевого строительства к 2020 году
Хозяевам снесённого "самостроя" предложили платить компенсации
Почему Минфин убеждает россиян не становиться дольщиками
Читайте также

Оформите подписку на наши издания

(Акция на подписку до 7.12.2017)
Пенсионер, просивший у Путина гроб: Ладно мы, старики, а молодежи как?
Ксения Собчак: В России сегодня знают двух человек – Путина и меня
"Сегодня в России нет группы, которая могла бы назначить преемника"
Студенты из Чечни – об обязательном посещении матчей "Ахмата"
Секта "трясунов" в Госдуме: кто стоит за "исцелением" Даны Борисовой
Диана Гурцкая:
Хочу увидеть сына, хоть на пять минут
Анна Фроловцева:
Днем я была актрисой, а ночью – сторожем и уборщицей
Вячеслав Малежик:
Только во время болезни я понял, как люблю жену
Ксения Собчак:
Я не светская львица. Архивное интервью Дмитрию Быкову
Анатолий Гущин:
Сын у меня умный, не в папу!


Музей кино стал "правильным" – и получил новое здание
"Вы мне уже запороли победу Озерова, когда выиграл Фотий!" Скандал на "Голосе"
Интервью с Максимом Дроздовым, обвиняемым в "оскорблении атеистов"
Где правда в скандале между Арменом Джигарханяном и Виталиной Цымбалюк-Романовской
Виктор Дробыш: На новой "Фабрике" участники променяли секс на айфон

В Красноярском крае на свалке нашли живого верблюда
Жителя Новосибирска оштрафовали на 6,7 тысячи за летающую "Оку"
Стало известно, почему у женщин инфаркты возникают позже, чем у мужчин
Сытость заставляет хотеть есть больше, чем голод
Дефицит мяса во время беременности может сделать будущего ребенка курильщиком