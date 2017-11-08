Анна Фроловцева: Днем я была актрисой, а ночью – сторожем и уборщицей

О своем нелегком пути к успеху, а также о жизни вне кадра Анна Фроловцева рассказала в интервью Sobesednik.ru.

Актриса Анна Фроловцева очень долго ждала своего звездного часа! А пробил он только тогда, когда ей было уже за 60. Артистка с первого взгляда влюбила в себя российского зрителя в образе придирчивой свекрови Галины Ивановны из сериала «Воронины». Но до этой всенародной любви были долгие годы эпизодических киноролей.

Маленькая Аня родилась через три года после окончания Второй мировой войны в совсем не творческой семье. Отец трудился инженером, а мать работала швеей на дому. Но несмотря на это, с самого раннего детства Фроловцева знала, кем станет в будущем.

– Тогда мне было 5 лет, меня впервые спросили: «Кем ты хочешь стать?», я ответила: «Атисткой!» – вспоминает 69-летняя актриса.

После окончания школы Фроловцева решила поступать на актерский факультет, но провалила последний тур. Отступать настойчивая абитуриентка была не намерена, решила повторить попытку в следующем году. А чтобы не терять время зря, устроилась перфораторщицей на ЭВМ и освоила профессию парикмахера.

– Закончила парикмахерские курсы целенаправленно, – продолжает Фроловцева. – Я просто знала, что артистка должна уметь приводить себя в порядок, так что все не просто так.

Анна Васильевна с любимыми внучками Аней и Полиной

// Фото: Владимир Чистяков

На следующий год Фроловцева стала студенткой Щепкинского училища. Днем Анна училась на актрису, а ночью подрабатывала сторожем и убирала в кафе. А на последнем курсе она встретила свою судьбу и вскоре вышла замуж за студента медицинского вуза – Юрия Кузьменко. Когда возлюбленного после окончания учебы по распределению отправили работать в челябинскую поликлинику, Анна Васильевна не раздумывая поехала за мужем! Именно в Челябинске она впервые вышла на профессиональную сцену в местном театре. По возвращении в Москву устроилась в Театр имени Николая Островского и прослужила там пять лет. После этого были и другие подмостки. Вот только в кино Фроловцеву звали в основном на эпизодические роли. В фильме «Следствие ведут знатоки» сыграла понятую, в картине Эльдара Рязанова «Гараж» Анну Васильевну можно увидеть в короткой сцене в образе невесты, которая встречает жениха с затянувшегося собрания членов гаражного кооператива. Также Фроловцева мелькала в таких всеми любимых фильмах, как «Экипаж», «Карнавал», «Вокзал для двоих», «Интердевочка», и многих других. Но на актерскую судьбу Анна Васильевна никогда не жаловалась. Возможно, именно поэтому уже в почтенном возрасте она таки дождалась роли, которая ее прославила... Мало кто знает, что съемки в ситкоме СТС стали для нее спасением от сильного душевного потрясения. Ведь единственный человек, который не дождался триумфа Фроловцевой – ее супруг. Он умер буквально у нее на руках как раз незадолго до съемок «Ворониных». Причина смерти – редкая болезнь, которую Фроловцева не называет.

– У меня был такой замечательный муж, его просто нельзя никем заменить, – вздыхает Анна Васильевна. – Я была «за мужем», стояла за его спиной.

Недавно сериал «Воронины» попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный проект, адаптированный с зарубежного формата. Но Анна Фроловцева уверена, что это не предел.

– Если мы зрителям не надоели, значит, будем и дальше работать! – говорит актриса.

В свободное от работы время Анна Васильевна посвящает себя двум внучкам – 13-летней Анне и 11-летней Полине. Их ей подарил единственный сын Денис.

– Летом мы отдыхали с внучками в Барселоне, – продолжает артистка. – Завтра у меня выходной, и они приедут ко мне на субботу и воскресенье. Куда-нибудь сходим обязательно! Не знаю, сколько раз уже были в зоопарке, в Третьяковке были, в Пушкинском музее. Но я и одна люблю гулять, а еще читать книги. В общем, без дела я никогда не сижу, поэтому и чувствую себя прекрасно.