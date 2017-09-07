День в истории с Борисом Бурдой. Кто выиграл Бородинское сражение

7 сентября 1812 года произошло самое кровопролитное из однодневных сражений за всю историю войн – Бородинская битва

Борис Бурда решил напомнить читателям Sobesednik.ru о Бородинском сражении, случившемся в этот день 205 лет назад.

7 сентября 1812 года произошло самое кровопролитное из однодневных сражений за всю историю войн – Бородинская битва. Кто ее выиграл, Кутузов или Наполеон, вопрос очень интересный. Русские историки говорят, что к исходу дня со всех захваченных ими позиций французы отошли и таким образом поле битвы не осталось за ними. А то, что на следующий день русские отошли и вскоре оставили Москву – это уже за рамками сражения.

Французы же просто ссылаются на то, что и поле битвы, и защищаемую русскими Москву они в итоге захватили, так что битва под Москвой (они предпочитают называть ее так) ими выиграна вчистую. Знаменитый Клаузевиц обтекаемо отнес Бородинское сражение к «не получившим полного развития», что по сути верно – ни одна сторона не добилась своих целей: Наполеон не разбил русскую армию, Кутузов не защитил Москву. Странно, что никто не вспомнил достаточно древнее латинское образное выражение «пиррова победа» – ее, судя по всему, Наполеон при Бородино и одержал. И французские, и русские источники передают его слова о том, что при Бородино французы показали себя достойными победы, а русские стяжали право быть непобедимыми. Очень красиво и крайне обтекаемо…

Борис Бурда Фото: из личного архива

ЕЩЕ В ЭТОТ ДЕНЬ:

1822 год – Бразилия провозгласила независимость от Португалии.

1856 год – в Успенском соборе Кремля венчался на царство Александр II.

1936 год – в Тасманийском зоопарке умер последний на планете сумчатый волк.

1992 год – в газете «Коммерсант» впервые употребили термин «новые русские».