Культура и ТВ
Источник: Интерфакс
14:57, 04 Сентября 2017 Версия для печати

Домашний арест Серебренникова скрасили вечерними прогулками

Мосгорсуд оставил режиссёра Кирилла Серебренникова под домашним арестом, но разрешил ему ежедневные прогулки.

Как ранее писал Sobesednik.ru, адвокат Кирилла Серебренникова назвал провокацией публикацию письма, которое режиссёр якобы написал немецкому актёру Ларсу Айдингеру, сыгравшему Николая II в «Матильде».

«Интерфакс» сообщил, что суд отказал защите Серебренникова, просившей отпустить его под залог в 68 миллионов рублей. Худрук театра «Гоголь-центр» останется под домашним арестом до 19 октября.

При этом судья разрешила Серебренникову совершать ежедневные прогулки с 18:00 до 20:00.

После судебного заседания сторонники режиссёра и журналисты проводили Серебренникова аплодисментами и словами поддержки.

Напомним, Серебренникова обвинили в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета основанной им «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».

«Обвинение против меня сфабриковано, абсурдно и вымышлено, – сказал режиссёр на суде. – Это чудовищная несправедливость и абсурд. Если ты хочешь идти в искусство, то там невозможно озолотиться. Я честный человек, который занимался только искусством, я скромно живу».

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