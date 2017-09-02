"Вере Глаголевой досталось сполна"

Sobesednik.ru поговорил с близкими Веры Глаголевой, а также с соседями ушедшей от нас актрисы и режиссера.

Вера Глаголева внешне всегда была хрупкой и маленькой. С большими глазами, чуть-чуть с грустинкой, какие бывают у тех людей, которым приходилось немало пережить.

«У меня нет серьезных проблем со здоровьем, не беспокойтесь», – до последнего 61-летняя актриса Вера Глаголева скрывала, что ведет неравную борьбу с онкологией.

Как утверждают близкие Веры, она была стойким человеком и справлялась с разными превратностями судьбы. Кроме одной...

На лечение Вера Глаголева отправилась в немецкую клинику под Баден-Баденом. По данным СМИ, актриса скончалась в первый же день после прилета. Это было шоком для очень многих.

Нахапетов бросил Веру с дочками

В наследство от актрисы осталась трехкомнатная квартира в центре столицы, где она воспитала двух дочерей, прошла через многие жизненные трудности. Мы поговорили с теми людьми, которые знают Веру Глаголеву, что называется, без прикрас – с виду хрупкую, а на деле очень стойкую.

– Раньше эта квартира принадлежала Родиону, он ее получил как актер, – объясняет соседка Татьяна. – А потом, после свадьбы, и Вера сюда переехала (супруги познакомились в 1975 году на съемках фильма Нахапетова «На край света...». – Авт.). Здесь же появились на свет их дочки Аня и Маша. Они с девочками вместе гуляли, вообще красивая пара была. А потом в 1989 году его фильм, как я слышала, какая-то американская компания купила и позвала его работать в США. Он улетел, бросив Веру с дочками в Москве. Она очень ждала, что он заберет их в Америку, а он вместо этого прислал документы для расторжения брака. Вскоре женился на своем менеджере. Но, правда, по-мужски поступил: вот эту квартиру трехкомнатную ей оставил. Имущество они не делили. Конечно, все равно Вере было очень тяжело, но она стойкая женщина. Через четыре года после отъезда Родиона у Глаголевой родилась Настя от бизнесмена Кирилла Шубского. Ну она к нему и переехала, тоже в центре Москвы жили, неподалеку отсюда. Вскоре расписались.

Вера Глаголева со своим вторым мужем – бизнесменом Кириллом Шубским Фото: Лариса Камышева

На руках была парализованная мать

От этой же достаточно словоохотливой женщины мы узнали, что в квартире тогда осталась мать Веры – Галина Наумовна, она раньше в школе работала учителем.

– Представляете, 10 лет парализованная лежала, – вздыхает Татьяна. – Вере, конечно, досталось сполна... У нее вроде брат есть родной, так вот, он вообще с матерью не помогал. Она все сама! Наняла для мамы трех сиделок, они посменно возле нее сидели все эти годы. Вера приходила к матери, но ненадолго, быстро уходила. В 2010 году Галина Наумовна умерла, и Глаголева оставила эту квартиру дочке Ане.

Сначала она одна тут жила. Мы еще удивлялись: почему дочка Ани Полина не появляется тут совсем, странно – как это девочка без матери живет?! Может, ее бабушка воспитывала или отец (балерина Большого театра Анна Нахапетова вышла замуж за коллегу Егора Симачева, в 2006 году у них родилась дочь, супруги вскоре расстались. – Авт.). А последнее время тут жил ее новый возлюбленный – Станислав Николаев, артист (41-летний актер известен как исполнитель главных ролей в сериалах «Кровинушка», «Пропавшие без вести». – Авт.). Такой видный мужчина! Правда, Аня тут нечасто бывала, он больше один был. Порой друзья к нему приходили, но вели себя тихо. Один раз мы ему замечание сделали, уж больно громко он через скакалку прыгал, ну он тут же извинился. Вежливый такой парень.

Дом в центре Москвы, где раньше жила Вера Глаголева со своей семьей Фото: Нина Новах

Успела в декабре сделать ремонт

– А Веру саму последний раз я видела 24 декабря прошлого года. Почему так запомнила?! Потому что на следующий день под Сочи разбился самолет с ансамблем им. Александрова. У Глаголевой как раз программа «Идеальный ремонт» «Первого канала» закончила делать гостиную, ну и Вера пригласила меня посмотреть, что получилось. Им, конечно, классно сделали, и главное, что бесплатно же все. Помню, перед съемкой и Вера, и ее дочки долго крутились у зеркала, прихорашивались. Тогда и подумать было невозможно, что Глаголева чем-то больна, она, как всегда, была в форме, стройненькая, подтянутая. Никто не знал о ее болезни, и то, что она умерла такая молодая, для нас всех стало шоком.

Любим Вас и будем любить!

Хоккеист Александр Овечкин, муж младшей дочери Веры Глаголевой – Анастасии Шубской, не мог поверить в произошедшее. Совсем недавно Вера Глаголева танцевала на их свадьбе. Он написал в соцсети: «Наша любимая Вера Витальевна...... невозможно поверить и осознать! Любим Вас и всегда будем любить!!!»

Вера Витальевна обожала своих внуков Фото: Анатолий Ломохов

Александр Михайлов, актер: Как рак косит людей!

– Мы когда-то очень давно снимались вместе, потом встречались на разных мероприятиях, и я всегда восхищался ее красотой, изяществом. Хотел ее пригласить на свой кинофестиваль в Читу. Не верится даже, что Веры нет... Как рак косит людей, страшно!

Марина Могилевская, актриса, подруга Глаголевой: Я общалась с ней последние дни...

– Вера молчала о своей болезни, потому что не в ее характере было просить о помощи. Она была уникальным человеком, который бросался всем на помощь. Когда я ждала ребенка, она сделала из моей беременности целый праздник – мы постоянно ходили на спектакли, концерты разные, у меня просто не было времени скучать и думать о чем-то нехорошем. Вера из тех людей, которые всегда придут на выручку. Я общалась с ней последние дни, но о чем говорили, не скажу, пусть это останется между нами. Неважно, от онкологии она умерла или нет, лучшее, что мы все можем сделать – помолиться за нее...

Досье

Народная артистка России Вера Глаголева

- Коренная москвичка, с детства увлекалась спортом и выступала за юношескую сборную столицы по стрельбе из лука.

- После окончания школы случайно была приглашена сниматься в фильме «На край света...» Родиона Нахапетова, своего первого мужа. После 14 лет совместной жизни, в 1989 году, союз Нахапетова и Глаголевой распался. Родион уехал в Америку, Вера осталась в России.

- Снялась в фильмах «Не стреляйте в белых лебедей», «Враги», «Торпедоносцы» и других.

- Была названа лучшей актрисой 1986 года по опросу журнала «Советский экран» за роль независимой журналистки в фильме «Выйти замуж за капитана».

- В 1990-е годы дебютировала в качестве кинорежиссера с картиной «Сломанный свет».

- В 2010 году сняла фильм «Одна война» о тяжелой судьбе женщин, родивших детей от немецких оккупантов. Фильм был отмечен наградами более 30 международных кинофестивалей.

- Глаголева была руководителем мастерской театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания «Останкино».

- Второй муж – бизнесмен в области судостроения Кирилл Шубский.

- У Веры Глаголевой остались три дочери и три внука.