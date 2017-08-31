Экс-глава "Гоголь-центра" заявил о "людоедстве" и попросил поддержки

Бывший директор «Гоголь-центра», арестованный по делу «Седьмой студии», обратился к театральной общественности.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что лауреаты Нобелевской премии и обладатели «Оскара» подписали петицию в защиту режиссера Кирилла Серебренникова.

Издание «Настоящее время» в четверг, 31 августа, опубликовало письмо бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, в котором он обратился к мировой театральной общественности.

В своем письме Малобродский заявил, что за два месяца «непосредственно ощутил всю степень подлости и лживости системы». «Я осознал, что на кону не только моя личная история, что если не создать прецедент бескомпромиссного сопротивления, прецедент победы, то тотальное опричное людоедство может стать необратимым», — заявил он.

По мнению Малобродского следователи будут «сочинять все новый и новый бред», поэтому поддержка театрального сообщества должна быть «не просто фигурой речи, а реальным процессом, протяженным по времени».

Напомним, Малобродский задержан по делу «Седьмой студии», он подозревается в хищении 200 миллионов рублей.