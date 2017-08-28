Кейт Бланшетт подписала петицию в защиту Кирилла Серебренникова

Нобелевские лауреаты, режиссеры, писатели и актеры призвали Генпрокуратуру РФ отпустить Серебернникова из-под ареста.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что отец Виктора Цоя Роберт заявил, что хочет, чтобы Серебренникова «засудили», если он виновен в хищении.

Немецкий режиссер Томас Остермайер и драматург Мариус фон Майенбург опубликовали на сайте Change.org петицию в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении 68 миллионов рублей.

В петиции отмечается, то выдвинутые против Серебренникова обвинения несостоятельны, а его арест произошел «с целью заставить замолчать международно признанного режиссера». Авторы призывают Генпрокуратуру прекратить преследование Серебренникова и отпустить режиссера из-под домашнего ареста.

«Мы призываем представителей руководства наших стран сделать все, чтобы Серебренников не стал жертвой политически мотивированной дискредитации и не попал в тюрьму», — сказано в петиции.

Петиция опубликована на английском и немецком языках. Среди подписавших — лауреат Нобелевской премии по литературе Эльфрида Елинек, обладательница двух премий «Оскар» Кейт Бланшетт, дирижер Теодор Курентзис, немецкая актриса Нина Хосс, режиссер Фолькер Шлендорф и другие.