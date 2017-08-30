Культура и ТВ
Источник: «Собеседник» №33-2017
20:07, 30 Августа 2017 Версия для печати

Сергей Юрский о Серебренникове: Вижу сходство с арестом Христа

Сергей Юрский
Сергей Юрский
Фото: Стоп-кадр YouTube

Sobesednik.ru поинтересовался у Сергея Юрского его мнением о преследовании силовиками Кирилла Серебренникова.

– Я знаю, каков Кирилл, понимаю размер его влияния и то, насколько он может раздражать, – сказал Сергей Юрский, один из тех, кто приехал к Басманному суду, когда там избирали меру пресечения для Серебренникова. – Все, что происходит – акция устрашения.

– Сейчас многие проводят параллели с делом Мейерхольда.

– Это на поверхности. А я тут вижу сходство с демонстративным арестом Христа: «Что вышли вы с мечами и кольями взять Меня, каждый день с вами сидел Я». Серебренников же каждый день в театре, он на поверхности, у всех на глазах. Он прилюден. Кто в этом деле Иуда, я не знаю. Он может быть их начальником – большим или средним. Я поражен юридической неоправданностью действий. Думаю, у нашей страны есть реальные заботы, связанные с реальными мошенничествами и действительно в сверхкрупных размерах!

– Можно поставить спектакль, не обналичивая деньги на декорации и реквизит, не нарушая сроков и отчетности?

– Я так скажу: безопаснее вообще отказаться от бюджетных денег. Но это едва ли кто-то сможет – только если тянуть совсем впроголодь.

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