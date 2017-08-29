Михалков-бунтарь: как "русофобы" выжили режиссера из Фонда кино

Что стоит за уходом Никиты Михалкова из совета Фонда кино, захваченного «людьми Медведева», разбирался Sobesednik.ru.

Никита Михалков заявил о своем выходе из попечительского совета Фонда кино. Его стрелы были направлены в сторону пресс-секретаря премьер-министра России Натальи Тимаковой.

«Мы с ней находимся на противоположных позициях, человеческих и идеологических», – пояснил режиссер. Один из грехов Натальи – ее поддержка екатеринбургского «Ельцин-центра», к которому Михалков, как известно, испытывает глубокую личную неприязнь.

Этим па Никита Сергеевич обозначил свое желание принять участие в политической игре. Министр Мединский прав: это не спонтанные эмоции, а вполне обдуманный демарш. Никаких сомнений: в деле борьбы с «русофобией» министр культуры всецело на стороне Михалкова. И уже заявил, что этот бунт «заставляет задуматься... о необходимости укрепления системы господдержки и введении реального госпротекционизма в отношении нашей киноиндустрии».

Это означает, что Михалков предпринимает попытку, поборов Тимакову и прочих оппонентов, взойти на царствие еще и в Фонде кино. В этом можно разглядеть и горячее желание диктовать режиссерам и продюсерам сверху свою «патриотическую» позицию, контролируя то, что они снимают, уже не особенно стесняясь (и в этом Мединский его, несомненно, поддержит). В этом можно разглядеть и стремление самостоятельно влиять на распределение госдотаций, чем и занимается Фонд кино.

Чего тут больше – мыслей о судьбах Родины, страдающей от «русофобов», или личного интереса, – Н. С. вряд ли ответит откровенно. Но маленькая война с пресс-секретарем самого премьер-министра добавит Михалкову политического веса. С людьми Путина он вряд ли набрался бы смелости так бодаться. Другое дело – люди Медведева. Даже если Тимакову он не победит, по крайней мере сменит приевшееся уже царское амплуа и сыграет маленькую эпизодическую роль бунтаря. Роль, впрочем, довольно позорную, если посмотреть на то, что сейчас происходит с коллегами Михалкова Алексеем Учителем и Кириллом Серебренниковым.

Не там ищете демонов, Никита Сергеевич.