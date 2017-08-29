День в истории с Борисом Бурдой. Сколько стоила борода при Петре?

Кадр из фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил»

Борис Бурда решил напомнить читателям Sobesednik.ru о том, как 319 лет назад в этот день Петр I начал рубить бороды.

29 августа 1698 года Петр I начал борьбу за переделку своих подданных в угодных ему голландцев с самого простого – повелел им сбрить бороды. Для почина на званом вечере у боярина Шеина царский шут состриг бороды у всех присутствующих бояр, включая князя-кесаря Ромодановского, а заодно еще и срезал полы их русских кафтанов до европейской длины.

Дело доходило до самоубийств насильно обритых сторонников привычных всем нравов, были случаи, когда срезанную бороду ее обладатели завещали положить им в гроб. Но Петр не обратил на это никакого внимания, а за разрешение ходить с бородой стал брать людоедских размеров налог – от 30 до 100 рублей в год, это притом что корова стоила чуть больше рубля. Заплатившему выдавали «бородовой знак» – медную блямбу с изображением бороды и надписью «деньги взяты». Оставить бороду разрешили духовенству, а также крестьянам, не выезжающим из деревень (зато на въезде и выезде из городов и с крестьян брали по копейке). Этот указ отменяли очень долго, вплоть до 1901 года, когда носить усы и бороду разрешили даже юнкерам.

Борис Бурда Фото: из личного архива

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