"В актерской жизни нужно везение". Из дневников Фаины Раневской

27 августа родилась величайшая из русских актрис XX века – Фаина Раневская. Sobesednik.ru перечитал дневник актрисы.

Ее роли в легендарных картинах «Подкидыш», «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Слон и веревочка» запомнились зрителям. Еще никому не удалось переплюнуть ее неизменную манерность: игривый прищур, нервный изгиб тонкой руки с папиросой. Однако за маской успешности пряталась несчастная женщина, которая до последних дней жалела, что променяла детей на сцену и была излишне холодна к мужчинам. вспомнили меткие выражения актрисы, которые на устах до сих пор, и еще раз перечитали ее дневник, полный боли и отчаяния.

Только многочисленные страницы дневников остроумной и язвительной Раневской знали о всех страданиях ее женской души. По ночам она в своих записках выливала самое сокровенное. Трудно поверить в то, что «королева юмора» называла свою жизнь «смертной тоской» и страдала от одиночества. Вот что она писала: «День кончился. Еще один напрасно прожитый день никому не нужной моей жизни», «Если у тебя есть человек, которому можно рассказать сны, то ты не имеешь права считать себя одинокой. Мне некому», «Моя жизнь: одиночество, одиночество, одиночество до конца дней», «У меня много друзей и поклонников, которые меня любят, а в аптеку сходить некому».

Несмотря на ее успех и признание таланта во всем мире, она все равно чувствовала творческую нереализованность. Ее неугомонной душе все время было мало: «Кто бы знал, как я была несчастна в этой проклятой жизни со всеми моими талантами». Или еще одна горькая запись: «В актерской жизни нужно везение. Больше чем в любой другой, актер зависим, выбирать роли ему не дано. Я сыграла сотую часть того, что могла. Вообще я не считаю, что у меня счастливая актерская судьба... Тоскую о несыгранных ролях. Слово «играть» я не признаю. Прожить еще несколько жизней».

Памятник Раневской в Таганроге Фото: Global Look Press

– Она прославилась, играя идиоток, – говорил в одном из интервью старейший актер Театра имени Моссовета, друг артистки Анатолий Адоскин. – Ей не давали ролей секретарей райкомов и строительниц коммунизма, поэтому она довольствовалась тем, что выпадало на ее долю, и в силу своего блестящего таланта делала эти образы незабываемыми. Ее идиотки, которых у Раневской целая галерея, – такие же яркие и трагические персонажи.

Еще одна самая главная невоплотившаяся роль Фаины Раневской – роль матери. Несмотря на то, что ее игрой восхищались первые лица государства – Сталин и Брежнев, который признался ей в любви во время вручения ордена Ленина, она была несчастна в личной жизни. В ней видели чаще всего актрису, но не желанную женщину. Сама Раневская в своих записях объясняла это тем, что ее не любили мужчины, к которым она была неравнодушна. Также актриса сетовала на свою непривлекательную внешность, которая мешала ей устроить свое счастье. Все свои беременности Фаина Георгиевна прерывала, потому что знала, что не сможет стать хорошей матерью. Ведь в душе она сама была ребенком. Да и бытовые обязанности были для нее тяжелым бременем. Не могла ничего приготовить, убраться. За нее это делали домработницы. Они и обворовывали ее, и обманывали. Но актриса им все прощала, ведь они становились для нее оплотом. Единственным по-настоящему преданным созданием, которому она отдавала всю свою нерастраченную материнскую любовь, была дворняга по кличке Мальчик. Она нашла почти слепого пса на улице, буквально вмерзшего в лужу и пораженного лишаем. Актриса выхаживала собаку и смогла вернуть к жизни. Старалась ни на минуту не оставлять Мальчика одного. Ведь когда она уходила, он начинал жалобно выть от одиночества.

«Все ушли… Рядом бродяга, псина, безумно ее полюбила. Думаю, что собаки острее чувствуют, потому что не умеют говорить. Заразила я ее бессонницей и моей звериной тоской. Когда ухожу, она плачет. Беру ее с собой в театр, а потом рвусь к ней. Мне еще никто так не радовался», – писала Раневская в своей книге «Судьба-шлюха».

Актриса призналась незадолго до смерти: «Мне хватило ума глупо прожить свою жизнь», «Когда умру, на памятнике напишите: умерла от отвращения».

Фаина Георгиевна скончалась 19 июля 1984 года в Кунцевской больнице Москвы от инфаркта и пневмонии, не дожив до своего 88-летия.

На надгробии Раневской поместили фигурку ее любимого Мальчика, чтобы актриса не скучала.