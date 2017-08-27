"Папины дочки" 10 лет спустя: кем стали "сестры Васнецовы" в жизни

Sobesednik.ru вспомнил вместе с актрисами сериала «Папины дочки», как все начиналось, и узнал, как они живут сегодня.

Любимому всеми сериалу «Папины дочки» – десять лет. Именно в 2007-м зрители впервые познакомились с героинями впоследствии полюбившегося ситкома: Машей, Дашей, Женей, Галиной Сергеевной и Пуговкой.

«Это было что-то между Сердючкой и Распутиной»

В карьере актрисы Мирославы Карпович роль старшей Васнецовой – кокетки Маши – не была первой. До того как 21-летняя девушка пришла на кастинг, она уже успела окончить Школу-студию МХАТ и сняться в полнометражном фильме «Святое дело».

– Актрисой я мечтала стать еще с самого раннего детства, – вспоминает Мирослава. – Я помню, как представляла себя в образе Белоснежки. А папа тогда привез огромный пакет яблок. Вот сколько их было в пакете – столько раз я и репетировала смерть Белоснежки. После школы поступила на актерский факультет и сразу же получила роль в полном метре, а потом вот «Папины дочки». Так что у меня все благополучно сложилось.

Мирослава Карпович Фото: архив редакции

Мирослава отчетливо помнит, как пришла на кастинг «Папиных дочек». Уже на пробах девушка поняла, что с героиней Маши Васнецовой общего у нее ничего нет.

– На пробы сказали прийти в розовом, а я понимала, что такого цвета у меня в шкафу ничего нет, – продолжает Мирослава. – Когда я в первый раз вошла в кадр, я не умела ходить на каблуках, носить короткие юбки. Так как груди особо не было, мне подкладывали какие-то подплечники в районе бюста, вуалировали какой-то блузочкой. Был огромный начес. Это было что-то между Веркой Сердючкой и Машей Распутиной. Пробы проходили долго. Девочки-продюсеры сомневались, брали на мою роль других актрис. Но в результате все-таки осталась я. Сначала нам говорили, что это будет 20 серий, дай бог, мы отыграем – и всё. Ну а в итоге это превратилось в семь с половиной лет.

Параллельно со съемками в сериале Карпович попала в рейтинг самых сексуальных женщин России, а также снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim. За такой поступок девушку многие осуждали, но у самой Мирославы для таких недоброжелателей есть четкий ответ.

В спектакле «Вам не сюда» Фото: Global Look Press

– Грудь я там не открыла, – говорит Мирослава. – Ну да, повернулась пятой точкой к зрителям. Что в этом такого?! Многие говорили: «А если журнал окажется в руках у детей?» А я скажу так: если этот журнал держат в руках ваши дети, то, извините меня, вы – плохие родители!

Некоторое время назад поклонники Мирославы Карпович были обеспокоены ее чрезмерной худобой. Поговаривали, что она болеет анорексией. Но сама актриса уверяет, что с ней все в порядке – она здорова и по-прежнему занимается любимой работой. Помимо съемок, она преподает актерское мастерство детям, снимается в качестве модели для различных брендов. В свои 31 Карпович не замужем, но точно представляет, какой будет ее свадьба.

– У меня нет никаких особых слежек за фигурой, – делится актриса. – Я просто много работаю, бегаю везде. Что касается моей свадьбы, ее я представляю так: океан, очки, часы, майка, трусы, пальмы, кокосы и цветок в голове.

Пуговка больше не хочет в кино

В отличие от Мирославы, ее экранная сестра Женя Васнецова, а в жизни – 25-летняя Дарья Мельникова уже четыре года находится в браке с актером Артуром Смольяниновым, вместе с которым воспитывает двухлетнего сына, тоже Артура. Мельникова и Смольянинов считаются одной из самых скрытных пар российского кинематографа. Вот и нашим корреспондентам Дарья в разговоре отказала.

Даша Мельникова Фото: архив редакции

– Извините, я не даю интервью, – услышали мы, дозвонившись актрисе. – Вернее, даю, когда есть повод – кинопремьера или еще что-то подобное. Спасибо за понимание!

Судя по информации в прессе, Мельникова легко совмещает материнство с карьерой: она снимается в кино, играет в театре, а также рекламирует мировые косметические бренды.

В спектакле «Ромео и Джульетта» Фото: Global Look Press

Еще одна скрытная персона из экранной семьи Васнецовых – актриса Анастасия Сиваева. Она в «Папиных дочках» сыграла девочку-гота Дашу. 26-летняя актриса давно не появляется на публике, не рассказывает о личной жизни, а последняя ее киноработа датируется 2013 годом. Анастасия играет в театре и, судя по ее микроблогу в интернете, активно путешествует по миру.

Анастасия Сиваева Фото: Global Look Press

Конечно же все вышеперечисленные актрисы не на шутку изменились спустя десять лет. Но если всех их можно с легкостью узнать на улице, то 15-летнюю Екатерину Старшову вы не идентифицируете ни за что. В юной красавице с миловидным личиком и женственной фигурой вы едва ли заметите черты малышки Пуговки из «Папиных дочек».

Катя Старшова родилась в семье фигуристов и сама впервые встала на коньки в три годика. Десять лет назад малышка шла на тренировку, когда ее заметил продюсер из «Папиных дочек» и пригласил на пробы.

Катя Старшова Фото: архив редакции

– Я начала сниматься в сериале в пять лет, – вспоминает Катя. – Познакомилась с девочками, узнала, как снимают кино. Мне это понравилось. С тех пор у меня появились две жизни: моя собственная и сериальная. Интересные моменты на площадке были, когда кто-то из нас забывал текст, а кто-то, наоборот, придумывал. Было смешно.

Этот год для Екатерины Старшовой стал знаковым. Она окончила девятый класс, а также поучаствовала в проекте телеканала «Россия» «Танцы со звездами». Несмотря на большой телевизионный успех, о продолжении актерской карьеры Екатерина не мечтает.

На Estet Fashion Week, 2014 год Фото: Global Look Press

– Мне нравилось сниматься, но, наверное, актрисой я не буду, – продолжает юная звезда. – Я люблю точные науки: физику, математику, химию, биологию. Поэтому выбираю между двумя направлениями – медициной и физикой.

Арзамасова задружилась с Газмановым

Еще одно чудо преображения – актриса Лиза Арзамасова. Она в «Папиных дочках» сыграла образцовую отличницу в очках Галину Сергеевну. Но в реальной жизни звезды не осталось и следа от этого экранного образа. Сейчас 22-летняя Арзамасова – одна из самых высокооплачиваемых российских актрис. Ее часто можно встретить на светском рауте в изысканном наряде, да и фильмография артистки пополняется с каждым годом минимум на две картины.

Лиза Арзамасова Фото: Телеканал СТС

Как и Екатерина Старшова, Арзамасова начала сниматься с совсем маленького возраста – с шести лет. Но в отличие от своей младшей сериальной сестры, кроме как в актерской профессии, не видит себя ни в одной другой области. Что касается личной жизни, Лизе приписывали роман с ее партнером по «Папиным дочкам» актером Филиппом Бледным. Но эти слухи вызвали лишь возмущение юной артистки.

На фестивале «Кинотавр» Фото: Global Look Press

В последнее время Лиза часто появляется на публике в компании с певцом Родионом Газмановым, который старше ее на 14 лет. Несмотря на то, что пресса уже давно приписала им роман, сама Арзамасова говорит, что их с младшим Газмановым связывают исключительно дружеские отношения. Перерастут ли они во что-то большее – покажет время!