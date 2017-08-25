Культура и ТВ
Источник: «Зажигай!» №33-2017
20:06, 25 Августа 2017 Версия для печати

"Она никогда не грузила нас своими болячками, всегда улыбалась"

Вера Глаголева
Вера Глаголева
Фото: Анатолий Ломохов

9 дней как не стало Веры Глаголевой. Sobesednik.ru побывал на церемонии прощания и пообщался с коллегами кинозвезды.

Звезда кинофильмов «Выйти замуж за капитана», «Снайперы», «Бедная Саша» и многих других – актриса и режиссер Вера Глаголева – скончалась 16 августа в немецком городе Баден-Баден. Как оказалось, актриса долгие годы страдала от онкологии, но, несмотря на это, до последнего вздоха отдавала себя искусству.

«Она была не высокомерной»

В кино Вера Глаголева попала благодаря режиссеру Родиону Нахапетову. Юная девушка подыгрывала актеру во время репетиции роли в фильме «На край света...» – и Нахапетов, не раздумывая, нашел героиню и для нее. Родион не только привел Глаголеву в кино, но и стал ее первым мужем, от которого вскоре она родила двух дочерей – Аню и Машу. Эту счастливую семейную идиллию хорошо помнят соседи пары в Большом Тишинском переулке. Именно тут когда-то именитому режиссеру дали квартиру.

– Они гуляли в нашем дворе с девочками, когда те еще были маленькими, – рассказывает пожилая женщина, сидящая на лавочке у дома. – Что я точно могу сказать о Верочке, так это то, что она была не высокомерной. Всегда со всеми поздоровается. Нахапетов тоже с нами здоровался. В общем, никакого пафоса в этой семье не наблюдалось. Девочки их с моим сыном вместе играли, несмотря на то, что у нас семья совершенно простая, не актерская. Еще на бензоколонке ее как-то видела – она сама была за рулем, заправляла машину. Всегда была стройная, ухоженная. Но, к сожалению, быстро она от нас съехала. Когда развелась с мужем, их обоих тут и след простыл, не видели мы их больше.

Актриса долгие годы страдала от онкологии, но, несмотря на это, до последнего вздоха отдавала себя искусству
Актриса долгие годы страдала от онкологии, но, несмотря на это, до последнего вздоха отдавала себя искусству
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Вера и Родион прожили вместе 12 лет, пока режиссера не пригласили работать в Америку. Глаголева с двумя дочерьми ждала его в Москве, но... не дождалась. За границей Нахапетов встретил другую женщину и откровенно признался в этом жене. По словам коллег и друзей, всю боль от предательства Вера Витальевна переживала наедине сама с собой и старалась как можно глубже погрузиться в работу. Но вскоре на одном из кинофестивалей она встретила новую любовь – бизнесмена Кирилла Шубского, от которого родила дочь Анастасию.

«Ее смерть – это как взрыв! Абсолютный шок!»

Полтора месяца назад 24-летняя Настя вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина. Эта свадьба стала одним из самых громких событий нынешнего года, а Вера Глаголева отплясывала на всю катушку, радуясь за дочь.

– Овечкин, видимо, до свадьбы очень баловал Настю, – рассказала нам женщина, живущая по соседству с квартирой, где небольшой промежуток времени жила Анастасия. – Машина тут однажды стояла шикарная, вся в бантах.

– Сама Настя – девушка хорошая, – вторит ей другая жительница дома. – Культурная, воспитанная, всегда здоровалась. Правда, мало мы ее видели. Все время по заграницам ездила. А как замуж вышла, то совсем переехала к мужу в США.

На церемонии прощания с актрисой в Центральном доме кино собрались коллеги, друзья и близкие. Приехал и Родион Нахапетов с супругой. Так же, как и Кирилл Шубский, он не мог сдержать слез. Не стоит и говорить, насколько были убиты горем дочери актрисы, пришедшие на похороны со своими мужьями и внуками Веры Витальевны – десятилетней Полиной и девятилетним Кириллом.

Родион Нахапетов на церемонии прощания
Родион Нахапетов на церемонии прощания
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

– Вера была хрупкий, но в то же время очень целенаправленный, бескомпромиссный человек, – сквозь слезы проговорила подруга Глаголевой Ингеборга Дапкунайте. – Наверно, самые главные ее черты – это честность и красота.

Об уникальности Веры Глаголевой в день прощания говорили все. А народная артистка СССР Инна Чурикова вспомнила, как жила с ней по соседству. Тогда актрис объединяла еще и дружба детей. Сын Инны Михайловны, Иван, родился в один год со старшей дочерью Глаголевой – Анной.

– Она была замечательной мамой! – поделилась Инна Чурикова. – Всегда была в заботах о детях. Потому и вырастила таких красавиц! Да и сама она была, как ребенок, обладала очень большой пытливостью и жадностью к жизни. Ее волновало и интересовало абсолютно все! И более того, мне кажется, что все переживания, огорчения и даже беды переживала внутри себя. Возможно, поэтому она и ушла так рано. Супруг ее очень любил и был с ней вместе все эти мучительные для нее годы! А мы ничего и не подозревали! Ее смерть – это как взрыв! Абсолютный шок! Я не была ее близким другом, но мы жили рядышком и когда-то обе были мамами маленьких детей.

«Натянута как струна, но все равно красивая»

Актриса Марина Яковлева снималась с Верой Глаголевой в картине «Снайперы». Именно тогда две молодые женщины подружились.

– Вера мне запомнилась смеющейся, веселой, живой, доброй, – говорит Марина. – У нее была стильность во всем – в картинах, одежде, поведении. Она мне была очень близка. Вера стала свидетельницей у меня на свадьбе, мои дети донашивали шубки, комбинезоны за Аней и Машей. Мы раньше всегда куда-то ездили вместе. Но в последнее время судьба как-то развела. В ее жизни появилась режиссура, семья разрослась. Последняя встреча наша была полтора года назад. Она пригласила меня в кинотеатр «Эльдар» на премьеру своего фильма «Две женщины». В ней в этот день была какая-то нервность, она была натянута как струна, но все равно красивая.

Дочери и внуки Веры Глаголевой
Дочери и внуки Веры Глаголевой
Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Марина Яковлева поделилась с корреспондентами Sobesednik.ru тем, что испытывает перед подругой своей молодости чувство вины.

– Она меня позвала на передачу «Сегодня вечером», посвященную ее юбилею, – продолжает актриса. – Мы вроде бы договорились тогда, но меня не отпустили со съемок. Я так сильно переживала по этому поводу, хотя Вера потом сказала, что ничего страшного... Я еще лет 10 назад слышала, что у нее рак груди. Мне было неудобно спрашивать, а сама она никогда об этом не говорила. Она снималась потом в кино, я думала, ну, значит, все прошло, излечивается же это. И как-то весной, 21 мая, мне написала актриса Айтурган Темирова, с которой мы тоже вместе снимались в «Снайперах». Она сообщила мне, что Вера очень-очень больна. Я сразу полезла в интернет, там никакой информации об этом не было. Позвонила дочери Веры, та сказала, что у них все прекрасно. И вдруг свадьба Настеньки. Мы как раз со Славой Манучаровым снимались, он мне рассказал, что был на свадьбе ведущим и Вера там прекрасно танцевала. Ну все, я окончательно успокоилась, порадовалась за ее семью! И тут такой шок!

«Хочется верить, что мы не расстаемся навсегда!»

Певец Александр Буйнов пояснил нам, что Вера Глаголева просто не хотела, чтобы за нее переживали.

– Она никогда не грузила нас своими болячками, всегда улыбалась, – говорит артист. – Постоянно участвовала в актерских игрищах, розыгрышах. В моей памяти она останется очень веселой и легкой на подъем.

Одним из немногих коллег, кто наверняка знал о плохом состоянии Веры Глаголевой, был актер Александр Балуев. Он сыграл одну из главных ролей в режиссерской работе артистки – картине «Две женщины».

– Мы перезванивались четыре дня назад, – еле выговаривает мужчина с налившимися слезами глазами. – Она болела, но надеялась, что мы скоро увидимся. Мы должны были скоро лететь в Испанию, представлять фильм «Две женщины» на кинофестивале. Теперь я полечу один.

Актер Валерий Гаркалин тоже ждал своей очереди когда-нибудь сняться у Веры Глаголевой.

– Мы с ней сотрудничали в четырех картинах, – вспоминает Валерий Борисович. – У нас сложился удивительный дуэт. Жаль, что мы не продлили это во времени, она быстро перекочевала в режиссеры. Как-то мы с ней говорили, что я скоро стану предметом киноисследования в ее работах. Но, к сожалению, я не дождался. Могу сказать, что в такие моменты скорби мне хочется верить, что мы не расстаемся навсегда! Наверное, есть какое-то пространство и время, где мы обязательно пересечемся и еще даже посмеемся над нашими скорбными минутами. Я жду встречи с Верой!

P.S.

Все друзья Веры Глаголевой как один отзываются о ней как об идеальной матери, но сама актриса говорила, что была со своими девочками чрезвычайно строга и никогда не сюсюкалась с ними. А еще она считала, что мало уделяла времени своим трем внукам – Полине, Кириллу и Мирону.

– Конечно же я к ним хорошо отношусь, это понятно, – говорила актриса. – Но вот что касается того, чтобы сидеть с внуками, гулять с ними, это немножко не мое, и они это понимают сами. У моих внуков прекрасные мамы – мои дочери. И это, мне кажется, главное!

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