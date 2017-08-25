"Она никогда не грузила нас своими болячками, всегда улыбалась"

9 дней как не стало Веры Глаголевой. Sobesednik.ru побывал на церемонии прощания и пообщался с коллегами кинозвезды.

Звезда кинофильмов «Выйти замуж за капитана», «Снайперы», «Бедная Саша» и многих других – актриса и режиссер Вера Глаголева – скончалась 16 августа в немецком городе Баден-Баден. Как оказалось, актриса долгие годы страдала от онкологии, но, несмотря на это, до последнего вздоха отдавала себя искусству.

«Она была не высокомерной»

В кино Вера Глаголева попала благодаря режиссеру Родиону Нахапетову. Юная девушка подыгрывала актеру во время репетиции роли в фильме «На край света...» – и Нахапетов, не раздумывая, нашел героиню и для нее. Родион не только привел Глаголеву в кино, но и стал ее первым мужем, от которого вскоре она родила двух дочерей – Аню и Машу. Эту счастливую семейную идиллию хорошо помнят соседи пары в Большом Тишинском переулке. Именно тут когда-то именитому режиссеру дали квартиру.

– Они гуляли в нашем дворе с девочками, когда те еще были маленькими, – рассказывает пожилая женщина, сидящая на лавочке у дома. – Что я точно могу сказать о Верочке, так это то, что она была не высокомерной. Всегда со всеми поздоровается. Нахапетов тоже с нами здоровался. В общем, никакого пафоса в этой семье не наблюдалось. Девочки их с моим сыном вместе играли, несмотря на то, что у нас семья совершенно простая, не актерская. Еще на бензоколонке ее как-то видела – она сама была за рулем, заправляла машину. Всегда была стройная, ухоженная. Но, к сожалению, быстро она от нас съехала. Когда развелась с мужем, их обоих тут и след простыл, не видели мы их больше.

Актриса долгие годы страдала от онкологии, но, несмотря на это, до последнего вздоха отдавала себя искусству Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Вера и Родион прожили вместе 12 лет, пока режиссера не пригласили работать в Америку. Глаголева с двумя дочерьми ждала его в Москве, но... не дождалась. За границей Нахапетов встретил другую женщину и откровенно признался в этом жене. По словам коллег и друзей, всю боль от предательства Вера Витальевна переживала наедине сама с собой и старалась как можно глубже погрузиться в работу. Но вскоре на одном из кинофестивалей она встретила новую любовь – бизнесмена Кирилла Шубского, от которого родила дочь Анастасию.

«Ее смерть – это как взрыв! Абсолютный шок!»

Полтора месяца назад 24-летняя Настя вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина. Эта свадьба стала одним из самых громких событий нынешнего года, а Вера Глаголева отплясывала на всю катушку, радуясь за дочь.

– Овечкин, видимо, до свадьбы очень баловал Настю, – рассказала нам женщина, живущая по соседству с квартирой, где небольшой промежуток времени жила Анастасия. – Машина тут однажды стояла шикарная, вся в бантах.

– Сама Настя – девушка хорошая, – вторит ей другая жительница дома. – Культурная, воспитанная, всегда здоровалась. Правда, мало мы ее видели. Все время по заграницам ездила. А как замуж вышла, то совсем переехала к мужу в США.

На церемонии прощания с актрисой в Центральном доме кино собрались коллеги, друзья и близкие. Приехал и Родион Нахапетов с супругой. Так же, как и Кирилл Шубский, он не мог сдержать слез. Не стоит и говорить, насколько были убиты горем дочери актрисы, пришедшие на похороны со своими мужьями и внуками Веры Витальевны – десятилетней Полиной и девятилетним Кириллом.

Родион Нахапетов на церемонии прощания Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

– Вера была хрупкий, но в то же время очень целенаправленный, бескомпромиссный человек, – сквозь слезы проговорила подруга Глаголевой Ингеборга Дапкунайте. – Наверно, самые главные ее черты – это честность и красота.

Об уникальности Веры Глаголевой в день прощания говорили все. А народная артистка СССР Инна Чурикова вспомнила, как жила с ней по соседству. Тогда актрис объединяла еще и дружба детей. Сын Инны Михайловны, Иван, родился в один год со старшей дочерью Глаголевой – Анной.

– Она была замечательной мамой! – поделилась Инна Чурикова. – Всегда была в заботах о детях. Потому и вырастила таких красавиц! Да и сама она была, как ребенок, обладала очень большой пытливостью и жадностью к жизни. Ее волновало и интересовало абсолютно все! И более того, мне кажется, что все переживания, огорчения и даже беды переживала внутри себя. Возможно, поэтому она и ушла так рано. Супруг ее очень любил и был с ней вместе все эти мучительные для нее годы! А мы ничего и не подозревали! Ее смерть – это как взрыв! Абсолютный шок! Я не была ее близким другом, но мы жили рядышком и когда-то обе были мамами маленьких детей.

«Натянута как струна, но все равно красивая»

Актриса Марина Яковлева снималась с Верой Глаголевой в картине «Снайперы». Именно тогда две молодые женщины подружились.

– Вера мне запомнилась смеющейся, веселой, живой, доброй, – говорит Марина. – У нее была стильность во всем – в картинах, одежде, поведении. Она мне была очень близка. Вера стала свидетельницей у меня на свадьбе, мои дети донашивали шубки, комбинезоны за Аней и Машей. Мы раньше всегда куда-то ездили вместе. Но в последнее время судьба как-то развела. В ее жизни появилась режиссура, семья разрослась. Последняя встреча наша была полтора года назад. Она пригласила меня в кинотеатр «Эльдар» на премьеру своего фильма «Две женщины». В ней в этот день была какая-то нервность, она была натянута как струна, но все равно красивая.

Дочери и внуки Веры Глаголевой Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Марина Яковлева поделилась с корреспондентами Sobesednik.ru тем, что испытывает перед подругой своей молодости чувство вины.

– Она меня позвала на передачу «Сегодня вечером», посвященную ее юбилею, – продолжает актриса. – Мы вроде бы договорились тогда, но меня не отпустили со съемок. Я так сильно переживала по этому поводу, хотя Вера потом сказала, что ничего страшного... Я еще лет 10 назад слышала, что у нее рак груди. Мне было неудобно спрашивать, а сама она никогда об этом не говорила. Она снималась потом в кино, я думала, ну, значит, все прошло, излечивается же это. И как-то весной, 21 мая, мне написала актриса Айтурган Темирова, с которой мы тоже вместе снимались в «Снайперах». Она сообщила мне, что Вера очень-очень больна. Я сразу полезла в интернет, там никакой информации об этом не было. Позвонила дочери Веры, та сказала, что у них все прекрасно. И вдруг свадьба Настеньки. Мы как раз со Славой Манучаровым снимались, он мне рассказал, что был на свадьбе ведущим и Вера там прекрасно танцевала. Ну все, я окончательно успокоилась, порадовалась за ее семью! И тут такой шок!

«Хочется верить, что мы не расстаемся навсегда!»

Певец Александр Буйнов пояснил нам, что Вера Глаголева просто не хотела, чтобы за нее переживали.

– Она никогда не грузила нас своими болячками, всегда улыбалась, – говорит артист. – Постоянно участвовала в актерских игрищах, розыгрышах. В моей памяти она останется очень веселой и легкой на подъем.

Одним из немногих коллег, кто наверняка знал о плохом состоянии Веры Глаголевой, был актер Александр Балуев. Он сыграл одну из главных ролей в режиссерской работе артистки – картине «Две женщины».

– Мы перезванивались четыре дня назад, – еле выговаривает мужчина с налившимися слезами глазами. – Она болела, но надеялась, что мы скоро увидимся. Мы должны были скоро лететь в Испанию, представлять фильм «Две женщины» на кинофестивале. Теперь я полечу один.

Актер Валерий Гаркалин тоже ждал своей очереди когда-нибудь сняться у Веры Глаголевой.

– Мы с ней сотрудничали в четырех картинах, – вспоминает Валерий Борисович. – У нас сложился удивительный дуэт. Жаль, что мы не продлили это во времени, она быстро перекочевала в режиссеры. Как-то мы с ней говорили, что я скоро стану предметом киноисследования в ее работах. Но, к сожалению, я не дождался. Могу сказать, что в такие моменты скорби мне хочется верить, что мы не расстаемся навсегда! Наверное, есть какое-то пространство и время, где мы обязательно пересечемся и еще даже посмеемся над нашими скорбными минутами. Я жду встречи с Верой!

P.S.

Все друзья Веры Глаголевой как один отзываются о ней как об идеальной матери, но сама актриса говорила, что была со своими девочками чрезвычайно строга и никогда не сюсюкалась с ними. А еще она считала, что мало уделяла времени своим трем внукам – Полине, Кириллу и Мирону.

– Конечно же я к ним хорошо отношусь, это понятно, – говорила актриса. – Но вот что касается того, чтобы сидеть с внуками, гулять с ними, это немножко не мое, и они это понимают сами. У моих внуков прекрасные мамы – мои дочери. И это, мне кажется, главное!