Звезда "Ворониных" Георгий Дронов хочет стать многодетным папой

В дни фестиваля звезды кино сумели побывать в ярославских семьях. Георгий Дронов – в многодетной, где подрастают пятеро мальчишек, они вместе испекли торт для мамы

Sobesednik.ru поговорил с артистом Георгием Дроновым о семье, любви и воспитании детей.

Веселому, обаятельному актеру народную любовь принесли сериалы «Саша+Маша», «Воронины» и фильм «Ночной дозор». Мы застали артиста на кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле, на... кухне, где он готовил торт.

– Меня пригласили в Ярославль подготовить сюрприз для многодетной семьи, которая обожает моего героя Костика Воронина, – рассказывает актер. – Я сразу согласился! Почему не сделать людям приятное, если есть такая возможность. Да и пообщаться с отцом семейства и его сыновьями мне интересно!

– Заметно, что вам нравится процесс.

– Я люблю сладкое. Когда готовишься к съемкам, учишь тексты, а их много, мозг устает и прямо требует чего-то вкусного: мороженого, пирожного, самое любимое у меня «Птичье молоко».

– Вы умело управляетесь на кухне. Дома готовите?

– Да, я могу приготовить плов, пожарить мясо, запечь курицу, в крайнем случае открою книгу и приготовлю по ней любое блюдо. Я на НТВ, между прочим, дважды выиграл «Кулинарный поединок». В нашей семье есть фирменное блюдо, которое готовится очень просто. Беру бедро индейки, фольгу, сырой картофель, половину луковицы, морковку среднюю, соль, розмарин. Овощи режу на кусочки, чтобы они успели приготовиться, все ингредиенты перемешиваю, заворачиваю в фольгу и добавляю немного растительного масла, чтобы не подгорело, и на два часа в духовку. Температуру ставить 180–200 градусов, получается восхитительное блюдо.

– Вы быстро нашли общий язык с мальчишками из многодетной семьи. Это благодаря актерскому таланту?

– Мне легко контактировать с детьми: они открытые, у них нет двойного дна, говорят то, что думают. От ребенка ты не получишь подлости и хитрости. Если будет какая-то хитрость, то она невинная совсем. И милая. У меня самого поздние дети – погодки. Дочке Алисе – 6, сыну Федору – 4, есть еще старшенькая дочка Юлия (это дочка жены актера от предыдущего брака. – Авт.).

Кондитерский шедевр актера вызвал восторг у детей Фото: Альфия Камилова

– У вас двое маленьких детей. Не хотите стать многодетным папой?

– Планируем. Говорят, что после третьего растить детей легче. Я помню, когда родилась Алиса, если соска падала на пол, вся семья паниковала: «Скорее ставьте воду, будем кипятить. Всюду инфекция, зараза!» Когда родился Федор, в такой же ситуации спокойно поднимаешь пустышку, промываешь под краном – и готово. А с третьим, наверное, можно говорить малышу: «На соску оближи!»

– В чем секрет вашего семейного счастья?

– Мы больше десяти лет вместе, у нас крепкий брак, основанный на любви. Главное – любовь. Но иногда и этого мало, ведь семья – путь с компромиссами, каждый должен чем-то жертвовать. Я жертвовал свободным временем, которое мог потратить исключительно на себя. Нужно больше времени уделять близким, дарить им подарки. Самый большой подарок для меня – хорошее настроение жены. Приходишь домой, тебя встречают улыбкой, ухоженные, сытые, чистые детишки уже сопят в своих кроватках, в доме порядок и уют, на столе вкусный ужин. И мы можем провести вечер только вдвоем. Что может быть лучше? Я в свою очередь стараюсь как можно больше уделять внимание супруге, помогать ей с детьми.