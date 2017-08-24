Дочь Маргариты Тереховой: Маму лечат фильмы, где она снималась

25 августа Маргарита Терехова отметит 75-летний юбилей. Sobesednik.ru побеседовал с дочерью актрисы о ее здоровье.

Никаких пышных торжеств по поводу юбилея не планируется, актриса уже 7 лет не появляется на публике. По сообщениям прессы, коварная Миледи из «Трех мушкетеров» страдает болезнью Альцгеймера. О том, как живет легенда советского кино, Sobesednik.ru рассказала ее дочь – актриса Анна Терехова.

Анна – старшая дочь Маргариты Борисовны. Она – плод ее любви с болгарским актером Саввой Хашимовым. С ним Терехова познакомилась на съемках фильма «Бегущая по волнам». Мужчина сразу влюбился в эффектную красотку с точеными чертами лица и глубокими глазами. Правда, Маргарита поначалу не ответила взаимностью. Ведь на момент знакомства Савва был женат, а за плечами Тереховой уже был горький опыт первого брака с актером Вячеславом Бутенко. Поэтому добиться расположения звезды Хашимову удалось не сразу, сначала он оформил развод.

Анна Терехова Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

– У мамы с папой была очень большая любовь, просто необыкновенная, – говорит Анна Терехова. – Даже есть фотография, которую, видимо, папа когда-то прислал маме, подписав: «Нету жизни без тебя!»

Однако счастливый брак продлился всего четыре года. Как говорится, любовная лодка разбилась о быт. Дело в том, что вопросами благоустройства жизни вообще некому было заниматься. У каждого из супругов был плотный график съемок. Савва Кириллович часто снимался в Болгарии. У Маргариты Борисовны не было желания следовать за супругом в другую страну. Поэтому отношения постепенно сошли на нет, последовал развод. Анна Терехова хорошо помнит этот период. Актриса говорит, что и сама тогда редко видела маму, так как та все время была на съемках. Маленькую Анечку воспитывала бабушка.

– Дома мамы действительно почти не было, – продолжает Анна Саввовна. – Но, правда, на праздники, на дни рождения она всегда старалась привозить какие-то подарки. Не могу сказать, что в детстве была как-то обделена. Мама, несмотря на свою загруженность и популярность, всегда относилась ко мне с большим вниманием и заботой.

Счастливые молодожены Савва и Маргарита стали родителями в 1967 году Фото: из личного архива

У Маргариты Тереховой в связи с непревзойденной внешностью, актерскими успехами было много завистников. В творческих кругах даже известен такой случай, как однажды актриса переходила дорогу и очередной недоброжелательный взгляд, который она почувствовала на себе, просто сбил ее с ног. Красавица упала на ровном месте и сильно повредила ногу. Но вот ее дочь нам поведала обратное: ее мама была равнодушна к тем, кто ее недолюбливал.

– Что вы! – восклицает Анна. – Мама никогда не реагировала на зависть. Она мне сама неоднократно говорила, что всегда шла сквозь нее, по жизни шла только вперед. Она всегда занималась только профессией, не обращая внимания ни на что. Для нее это было самое главное.

Много слухов также ходило и о сложном характере Маргариты Тереховой. Говорили, якобы актриса на съемках могла долго спорить с режиссерами и даже не выполнять некоторые пункты сценария. Например, после «Зеркала» Тарковского она настолько уверенно чувствовала себя, что на съемках «Собаки на сене» постоянно вносила свои коррективы. Образ ее героини Дианы казался ей слишком пустым и примитивным, поэтому Терехова пыталась внести в него больше драматичности.

– Мама отстаивала собственную позицию, – продолжает Анна. – Всегда имела свой взгляд, но именно творческий и профессиональный. Да, приходилось ей жестко что-то отстаивать. Иногда ссорилась, это бывало.

«Д’Артаньян и три мушкетера» (1978) Фото: Стоп-кадр YouTube

Помимо дочери Анны, у Маргариты Тереховой есть сын Александр. Имя его отца актриса тщательно скрывала от прессы. Поэтому отцовство приписывали многим мужчинам из окружения артистки. В том числе и певцу Игорю Талькову, с которым у нее был музыкальный тандем. Но последние годы больший интерес поклонников артистки и журналистов вызывает вопрос о здоровье Маргариты Тереховой. Говорят, что артистка ушла из кино из-за болезни Альцгеймера. Якобы из-за провалов в памяти она не может больше сниматься. Анна Терехова не опровергла диагноз, но и не подтвердила его.

– В 2005 году мама решила попробовать себя в качестве режиссера и сняла картину под названием «Чайка», – рассказывает Анна. – Никто из коллег ее особо не поддер-жал в этом начинании. Возможно, фильм был бы более успешен, если бы хоть кто-то предложил свою помощь в продвижении работы. После «Чайки» она просто выдохлась, у нее не было сил. По-этому продолжать творческий путь стало невозможно. Да, сейчас мама болеет, я уже не буду этого скрывать, у нее проблемы с памятью. Но все не так страшно, как пишут в прессе. Мы окружили ее любовью, заботой. У нее под рукой всегда есть любимые книги и фильмы с ее участием, которые она с удовольствием пересматривает, ей это помогает и даже лечит ее.