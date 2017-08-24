Культура и ТВ
Источник: «Собеседник» №29-2017
06:07, 24 Августа 2017 Версия для печати

День в истории с Борисом Бурдой. Зачем Плутон "понизили в должности"

Плутон
Плутон
Фото: Global Look Press

Борис Бурда напоминает читателям Sobesednik.ru о лишении Плутона звания планеты, случившемся в этот день 11 лет назад.

24 августа 2006 года в Солнечной системе стало одной планетой меньше. Обошлось без космических катастроф – просто очередная Ассамблея Международного астрономического союза дала определение планеты, под один из трех пунктов которого Плутон не подходил. Так что девять планет в Солнечной системе было всего 76 лет – с 1930 года, когда астроном Клайд Томбо завершил работу Персиваля Ловелла по поиску загадочной планеты, вносившей возмущения в движение Нептуна. Название для Плутона придумано одиннадцатилетней школьницей из Оксфорда Венецией Берни. А в американском английском в том же 2006 году появилось слово to pluto – «оплутонить», в смысле «понизить в должности»…

Борис Бурда
Борис Бурда
Фото: из личного архива

ЕЩЕ В ЭТОТ ДЕНЬ:

410 год – готы под предводительством Алариха взяли Рим.

1572 год – в Париже состоялась ужасная резня гугенотов, названная Варфоломеевской ночью.

1921 год – был расстрелян поэт Николай Гумилев.

1981 год – убийца Леннона Марк Чепмен был приговорен к пожизненному заключению с правом просить о помиловании через 20 лет, недавно ему отказали в девятый раз.

читайте также:15 августа 1945 года император Хирохито подписал указ о безоговорочной капитуляции Японии
День в истории с Борисом Бурдой. Разве японцы проиграли войну?
Борис Бурда напоминает о подписании императором Хирохито капитуляции Японии, случившейся в этот день 72 года назад »

читайте также:Илья Репин «Автопортрет»
День в истории с Борисом Бурдой. Репин в погоне за славой
Борис Бурда решил напомнить читателям Sobesednik.ru о художнике Илье Репине, родившемся в этот день 173 года назад »

Бурда Борис

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

Как научить ребенка заботиться и сопереживать
07:08, 25 Августа 2017
Sobesednik.ru собрал советы психологов о том, как привить детям доброту и заботу о близких
»
"Балбес" Чапа радует Машу Распутину больше концертов и записей
06:07, 25 Августа 2017
Певица Маша Распутина, уставшая от светской жизни, теперь много времени проводит на природе, узнал Sobesednik.ru
»
Евгений Ясин: Не о долларе надо думать, а об инфляции
00:02, 25 Августа 2017
Колумнист Sobesednik.ru Евгений Ясин критикует увлеченность Минэкономразвития дедолларизацией российской экономики
»