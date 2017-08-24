День в истории с Борисом Бурдой. Зачем Плутон "понизили в должности"

Борис Бурда напоминает читателям Sobesednik.ru о лишении Плутона звания планеты, случившемся в этот день 11 лет назад.

24 августа 2006 года в Солнечной системе стало одной планетой меньше. Обошлось без космических катастроф – просто очередная Ассамблея Международного астрономического союза дала определение планеты, под один из трех пунктов которого Плутон не подходил. Так что девять планет в Солнечной системе было всего 76 лет – с 1930 года, когда астроном Клайд Томбо завершил работу Персиваля Ловелла по поиску загадочной планеты, вносившей возмущения в движение Нептуна. Название для Плутона придумано одиннадцатилетней школьницей из Оксфорда Венецией Берни. А в американском английском в том же 2006 году появилось слово to pluto – «оплутонить», в смысле «понизить в должности»…

Борис Бурда Фото: из личного архива

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