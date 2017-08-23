Владимир Кара-Мурза-ст.: Шнуров пустой – а Познер какой?

Обозреватель Sobesednik.ru Владимир Кара-Мурза - старший – о конфликте Владимира Познера и Сергея Шнурова.

Владимир Познер сказал очень сильные и, как мне кажется, обидные слова в адрес лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. Назвал его «пустым» и «беспомощным», возложив всю вину за провальное, как считает Познер, интервью. Сергей элегантно вышел из ситуации, сказав, что у журналиста Юрия Дудя (кстати, очень талантливый парень, далеко пойдет) с ним интервью получилось. И предложил оппоненту модный формат – рэп-баттл. Владимир Владимирович спасовал, заявив, что «это пиар» и он в этом участвовать не будет. Хотя, кстати, еще вопрос: кто на ком в данном случае пиарится...

Познер стал очень самолюбив, возвел себя в ранг классиков. Он может раздавать оценки, а себя при этом ставит выше критики. Мне Шнур не показался вялым и незаводным, скорее я бы сказал, что Познер был не в настроении. Надо всегда уметь признавать свои ошибки. Урмас Отт, который, на мой взгляд, не уступал Познеру, помню, признавался, что у него не получилось интервью с Евгением Евстигнеевым. Ничего позорного тут нет.

Владимир Кара-Мурза – старший Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Да и Шнуров не тот персонаж, на которого можно легко свалить всю вину. Он вошел в истеблишмент, цену себе знает и за словом в карман не полезет. Если ему интересно, он сам может себя раскрутить и «сделать» интервью без чьей-либо помощи. Значит, с Познером ему было просто неуютно.

И более легкая, я бы даже сказал, забавная новость: телеканал «Спас», который возглавил Борис Корчевников, заключил договор с Федерацией хоккея с мячом и будет транслировать игры. А для чего, позвольте спросить, создавался «Матч ТВ», который живет на наши, бюджетные деньги? Вот там и надо показывать такие виды спорта, популяризировать их. А «Спас» – это про духовность, про православие. Что общего между церковью и хоккеем с мячом? Ничего, кроме того, что глава РПЦ Патриарх Кирилл и президент федерации Борис Скрынник давно дружат. Под эгидой Московской патриархии, как я знаю, проводятся соревнования по хоккею с мячом. И поскольку патриархии принадлежит «Спас», она, видимо, решила, что и хоккей – богоугодное дело. Странное решение. Если не сказать глупое.