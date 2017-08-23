Более 200 человек встретили Серебренникова у Басманного суда

Как минимум 200 человек, включая журналистов, пришли к зданию Басманного суда, где изберут меру пресечения Серебренникову.

Как ранее писал Sobesednik.ru, следствие попросило Басманный суд отправить под домашний арест режиссёра Кирилла Серебренникова, подозреваемого в хищении бюджетных средств.

У здания суда скопилось большое количество людей. По разным оценкам, там собралось от 200 до 300 человек. Граждане перегородили проезжую часть. На входе в суд возникла давка. «Что вы как звери? Вроде мужики здоровые, а что устраиваете!» — передаёт слова пристава РБК.

Поддержать Кирилла Серебренникова пришли журналисты Леонид Парфенов и Сергей Пархоменко, режиссёры Владимир Мирзоев и Борис Хлебников, писатели Людмила Улицкая и Виктор Шендерович, актёры Сергей Юрский, Артур Смольянинов, Юрий Колокольников и другие.

Серебренникова доставили в суд и провели в зал заседания в сопровождении пяти приставов. Начало слушания, запланированного на 12:00, откладывается.

Очередь в Басманный суд, где сегодня судят режиссера Кирилла Серебренникова pic.twitter.com/9JsxYZXZ89 — Открытая Россия (@openrussia_org) 23 августа 2017 г.