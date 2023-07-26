Сможет ли Путин снизить цены на курятину?
Президент России похвалил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева за доклад из курятника, но пожурил за рост цен на мясо кур.
Случай произошел во время совещания правительства, которое транслировалось в прямом эфире телеканала «Россия 24».
– То, что вы из курятника с нами общаетесь – это здорово. Это оживляет нашу сегодняшнюю работу. Но чего курятина так подорожала? Мясо птицы у нас выросло с начала года больше чем на 27%, – обратился Путин к Патрушеву.
Глава Минсельхоза сообщил, что он занимается этим вопросом и недавно проводил совещание с представителями отрасли. В августе, по его словам, наблюдалось небольшое снижение производства, но в целом оно, как и все у нас в стране в докладах чиновников, растет. Патрушев-младший, которого часто называют одним из возможных преемников Путина, скорее всего будет пытаться сбить рост цен. Сделать это поможет, например, импорт дешевой продукции из Казахстана и Белоруссии. Но не все так просто.
– Какие-то позиции курятины подешевеют или, по крайней мере, не будут дорожать. Например, тушка бройлера, ножки, бедро, может быть, еще что-то. При этом дорожать будут и уже дорожают: полуфабрикаты из курятины; готовые блюда, где есть курица (а их немало); колбасные изделия, – считает эксперт по ретейлу Михаил Лачугин.
Снижение цен по отдельным категориям вполне можно будет выдать за общее удешевление курятины. А там, глядишь, подорожает говядина или овощи. И президентское внимание переключится на них. Хвост вытащили – голова увязнет.