Сможет ли Путин снизить цены на курятину?

Случай произошел во время совещания правительства, которое транслировалось в прямом эфире телеканала «Россия 24».

– То, что вы из курятника с нами общаетесь – это здорово. Это оживляет нашу сегодняшнюю работу. Но чего курятина так подорожала? Мясо птицы у нас выросло с начала года больше чем на 27%, – обратился Путин к Патрушеву.

Глава Минсельхоза сообщил, что он занимается этим вопросом и недавно проводил совещание с представителями отрасли. В августе, по его словам, наблюдалось небольшое снижение производства, но в целом оно, как и все у нас в стране в докладах чиновников, растет. Патрушев-младший, которого часто называют одним из возможных преемников Путина, скорее всего будет пытаться сбить рост цен. Сделать это поможет, например, импорт дешевой продукции из Казахстана и Белоруссии. Но не все так просто.

– Какие-то позиции курятины подешевеют или, по крайней мере, не будут дорожать. Например, тушка бройлера, ножки, бедро, может быть, еще что-то. При этом дорожать будут и уже дорожают: полуфабрикаты из курятины; готовые блюда, где есть курица (а их немало); колбасные изделия, – считает эксперт по ретейлу Михаил Лачугин.

Снижение цен по отдельным категориям вполне можно будет выдать за общее удешевление курятины. А там, глядишь, подорожает говядина или овощи. И президентское внимание переключится на них. Хвост вытащили – голова увязнет.