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«Пушки вместо масла?»

Россия потратит на обеспечение обороноспособности в следующем году почти 11 трлн рублей – Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2024–2026 годы.

Расходы на оборонку вырастут почти на 70% относительно 2023-го и составят треть всего бюджета 2024-го. Также эта категория впервые обойдет социальную политику – на последнюю выделяют менее 8 трлн рублей... «Пушки вместо масла?» – поинтересовался «Собеседник».

Евгений ГОЛЬДФАЙН, заслуженный экономист РФ, бывший главный бухгалтер КАМАЗа:

– Во времена СВО огромное достижение нашей экономики уже то, что не дошло до еще большего секвестирования (урезания) расходов на социалку. Какая-то видимость социального государства пока сохраняется. Но увы: это бюджет не развития, а выживания, это падающая спираль. А ведь деньги на оборонку однажды закончатся! Да и во всем цивилизованном мире понимают: в долгосрочной перспективе противостоят друг другу экономическими ресурсами, а не тупо пушками. Поэтому в будущем мы уже проигрываем.

Наби АКРАМОВ, Герой Советского Союза, экс-командир мотострелковой роты, полковник запаса:

– Как участник Афганской войны, отвечаю: в связи с сегодняшней ситуацией не только на территориях России и Украины, но и во всем мире, особенно на Ближнем Востоке, я полностью поддерживаю проект этого бюджета. На оборонку можно отдать и в три раза больше!

Михаил МАЛЬЦЕВ, исполнительный директор Масложирового союза России:

– За масло не волнуйтесь – его потребление зависит от зарплаты, а не от бюджета страны! Раз инфляция растет, значит, и доходы россиян тоже. Но если оливковое масло вам все же не по карману, советую присмотреться к отечественной альтернативе – высокоолеиновому подсолнечному.

Рубрика: Экономика

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