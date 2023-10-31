«Железная Елена» ведет бизнес ПНТ к успеху
В уходящем году в ряду влиятельных бизнесвумен Санкт-Петербурга и России появилась новая звезда – супруга бизнесмена Сергея Васильева Елена.
История преодоления трудностей верной спутницей жизни легендарного бизнесмена уже сейчас достойна сценария художественного фильма. Ухудшение здоровья любимого супруга заставило Елену, мать троих детей, взять в свои руки управление гигантским стратегическим предприятием – АО «Петербургский нефтяной терминал», а также стать его крупным акционером.
И хотя никто не верил в успех этой хрупкой, красивой женщины, скептики были посрамлены: предприятие постепенно и последовательно решает накопившиеся проблемы и уверенно идет к новым успехам в условиях давления антироссийских санкций и разрыва многих логистических цепочек.
Женская доля
Сама Елена свою миссию в интервью СМИ формулирует так: «В 2022 году стало понятно, что бизнес должен развиваться в России, а не быть скрытым за цепочкой иностранных офшоров, поэтому и нужно было активное участие в управлении тех собственников, которые работают в интересах страны, а не НАТО». Спасти бизнес – теперь главное дело жизни «железной Елены».
На самом деле неожиданный «выход на сцену» в ПНТ Васильевой стал сюрпризом только для широких масс. Обладательница четырех дипломов, связанных с управлением предприятиями, плюс психфак СПбГУ, по ее словам, «давно принимала участие в управлении ПНТ, но не пиарилась на этом, а тихо вела компанию к финансовому благополучию».
«Все годы владения нашей семьей ПНТ я пристально следила за работой терминала, помогала мужу принимать верные решения по управлению активом, особенно после покушения. В феврале 2022 года мы поняли, что пора возвращаться к активному управлению бизнесом», – рассказывает она в одном из интервью.
В том, что это не пустые слова, все убедились в прошлом году: западные санкции заставили терминал серьезно пересмотреть принципы своей работы в условиях ограничений на поставки российской нефти. Хрупкая женщина оказалась действительно в экстремальной ситуации: с одной стороны – тяжело больной супруг и трое детей, с другой – необходимость взвалить на свои плечи управление огромным, сложнейшим бизнесом в условиях чудовищного западного давления. И ей все удалось.
Более того, большинством голосов она была избрана председателем совета директоров АО «ПНТ» в этом году, затем, оценив ее деловую хватку, ее единогласно избрали председательствующей.
Головная боль
Пока у Елены лишь прибавилось головной боли – она, помимо всего прочего, отстаивает свое право принимать решения в бизнесе, который ей поручил супруг, в судах.
Чтобы предприятие работало слаженно и как часы, в руководстве ПНТ нужен свой человек, и Васильева, проведя аудит компании, поменяла в ней генерального директора, а также торгового контрагента терминала. Других акционеров напрягла чрезмерная активность нового председателя совета директоров, и теперь эти действия оспариваются в судах.
«Сейчас можно наблюдать попытки дестабилизировать работу компании со стороны ее партнеров, их приходится купировать каждый день. Вопросы к компании начали задавать банки, партнеры и даже сотрудники. У всех один вопрос: зачем понадобилась корпоративная война? Не забывайте, что компания имеет стратегическое значение для страны, особенно сейчас, когда создают большие сложности для экспорта нефти из России», – непреклонна Васильева.
справка
Петербургский нефтяной терминал начал работу на месте Нефтеналивного района Ленинградского порта в 1996 году и стал крупнейшим терминалом России по перевалке нефтепродуктов на Балтике с пропускной способностью 12,5 млн тонн в год.
Курс на будущее
Тем не менее, несмотря на такое количество препятствий, Елене удается не только удерживать корабль ПНТ в жестких условиях «корпоративного шторма», но и стремительно развивать бизнес.
«В конце 2022-го мы ввели в эксплуатацию мощности для перевалки новых наливных грузов, на которые не распространяется эмбарго, и последовательно увеличиваем долю перевалки данных грузов. Заключены новые контракты с новыми партнерами, в том числе долгосрочные. Это успех нашей команды и новый этап для бизнеса. Тем самым мы сохранили и чуть увеличили общий грузооборот и приобрели новых стратегических партнеров, отношениями с которыми очень дорожим», – говорит она.
Планы на ближайшее будущее обширны. Прежде всего это главная задача – реконструкция терминала. В работы было вложено 3,2 млрд рублей, суммарные инвестиции в проект оцениваются в 9,7 млрд. ПНТ самостоятельно управляет стройкой: проектированием, строительством, закупками, качеством, финансами.
Бюджет инвестиций на этот год – 3,3 млрд руб. Пока были вынуждены обходиться своими средствами, но есть и кредитная линия, рассказывает Елена. По ее словам, сейчас реконструкция идет полным ходом, все текущие проблемы решаются, стройка идет по графику, первый этап планируется завершить в начале 2025 г.
«Последний год показал, что ПНТ при новом руководстве и смене управленческих подходов будет развиваться и дальше такими быстрыми темпами. Мы выбрали правильную стратегию работы с клиентами в новых условиях. И когда внешние рынки станут для нас более доступными и к нам вернутся старые клиенты, мы уже будем готовы наращивать объемы отгрузок и выйдем на новые рекорды по оборотам и прибыли», – полна решимости и оптимизма «железная Елена».
«С таким «рулевым» точно все будет хорошо, так что главное, чтобы топ-менеджмент не подвел», – смеется собеседник, близкий к руководству предприятия.
Наталья Зобова.