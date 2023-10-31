«Железная Елена» ведет бизнес ПНТ к успеху

Женская доля

Сама Елена свою миссию в интервью СМИ формулирует так: «В 2022 году стало понятно, что бизнес должен развиваться в России, а не быть скрытым за цепочкой иностранных офшоров, поэтому и нужно было активное участие в управлении тех собственников, которые работают в интересах страны, а не НАТО». Спасти бизнес – теперь главное дело жизни «железной Елены».

На самом деле неожиданный «выход на сцену» в ПНТ Васильевой стал сюрпризом только для широких масс. Обладательница четырех дипломов, связанных с управлением предприятиями, плюс психфак СПбГУ, по ее словам, «давно принимала участие в управлении ПНТ, но не пиарилась на этом, а тихо вела компанию к финансовому благополучию».

«Все годы владения нашей семьей ПНТ я пристально следила за работой терминала, помогала мужу принимать верные решения по управлению активом, особенно после покушения. В феврале 2022 года мы поняли, что пора возвращаться к активному управлению бизнесом», – рассказывает она в одном из интервью.