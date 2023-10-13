Павел Медведев: Застрахуют больше

Разговоры о том, что страховое возмещение по вкладам в случае отзыва лицензии у банка надо повысить, идут давно. Но до сих пор так и оставались разговорами. Что будет на этот раз? В нынешнем году ситуация развивалась так. В феврале во время обращения к Федеральному собранию президент предложил увеличить предельную сумму страхования вкладов с 1,4 млн до 2,8 млн руб. Позже аналогичную инициативу озвучила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она, впрочем, несколько ее уточнила: увеличить страховое возмещение было бы разумно для долгосрочных вкладов (от одного года), по обычным же – оставить прежнее. Глава ЦБ также отметила, что по длинным вкладам банки должны платить меньше взносов в фонд страхования вкладов.

Последнее – очень важное для банкиров дополнение. Сегодня схема такая: за каждый депозит банк ежеквартально перечисляет в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 0,15% от его суммы (даже если сумма вклада существенно превышает 1,4 млн, что уже не гарантируется). Если же АСВ не хватает денег на покрытие (а такое произошло в минувшие годы, когда лицензии после проверок были отозваны у многих банков), то ЦБ автоматически кредитует АСВ под очень низкий процент. Потом агентство их возвращает.

Безусловно, поднять планку страховой компенсации было бы весьма неплохо. Сейчас защищены порядка 95% вкладов. Это если брать по их количеству в стране. Но по объему денежной массы, хранящейся на счетах граждан в банках, защищены всего лишь 15%.

Что касается самих банков, то пока непонятны до конца условия, поэтому рано судить о том, выступят они за подобную инициативу или будут возражать. Но если им пообещают, что отчислять в фонд страхования вкладов они будут ненамного больше нынешнего, не исключено, что и согласятся. В любом случае депутат Госдумы и председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков уже несколько раз выступал с подобными инициативами.

А вот то, что именно глава ЦБ предложила повысить размер страхового возмещения, говорит в пользу того, что идея будет реализована. Потому что хотя АСВ и отвечает юридически за компенсации по вкладам в банках, у которых отозвана лицензия, содержательно тут главный все же ЦБ. И если Банк России считает, что выдержит кредитование АСВ в случае, если у него вновь образуется дефицит средств для компенсаций, то много шансов за то, что потолок страхования будет поднят.

Павел Медведев, доктор экономических наук, финансовый омбудсмен АРБ