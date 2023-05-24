Цифровой рубль: что за ним стоит?

Строго говоря, можно только догадываться, зачем нужен цифровой рубль. По-видимому, ЦБ хочет создать конкуренцию для коммерческих банков в области расчетов: Банк России сердится на них за то, что дорого берут за переводы денег. А вот цифровой рубль и его переводы будут полностью находиться в руках ЦБ. К слову, ЦБ обещает с физлиц не брать комиссию за эту услугу вовсе, а с юридических – только с 2025-го и ниже сегодняшнего рынка.

В чем преимущество цифрового рубля? Эти деньги не могут исчезнуть. Например, при банкротстве коммерческого банка вам гарантирован возврат только 1,4 млн руб., остальные накопления (находящиеся в банке-банкроте) есть риск не получить никогда. В случае же с цифровым рублем не пропадет сколь угодно большая сумма, так как все эти средства находятся непосредственно в распоряжении ЦБ, который не может обанкротиться.

Это, пожалуй, единственное преимущество цифрового рубля для физлиц. Да и то сомнительное: ведь если вы не доверите банку более 1,4 млн руб., средства и так не пропадут, а платежи с помощью дебетовой карточки и переводы с нее в пределах сумм, достаточных для большинства россиян, бесплатны.

Очевидный недостаток цифрового рубля для физлиц – на него не начисляются проценты. Правда, обычно и на счет, к которому привязана дебетовая карта в коммерческом банке, проценты тоже не капают. Но банки обеспечивают легкое пополнение карточного счета с депозита, на котором полагается некий процент на остаток.

Дальше. Чтобы пользоваться цифровыми деньгами, нужно завести цифровой кошелек. Похожие кошельки – электронные – можно заводить и сейчас в коммерческих банках. Предполагалось, что граждане будут активно пользоваться ими, но оказалось, что люди не проявляют интереса: заведено ничтожно мало кошельков по сравнению с количеством карточных счетов. ЦБ придется проявить немало изобретательности и щедрости, чтобы новый кошелек был привлекательнее.

Подведем итоги. Цифровые рубли аналогичны наличным. Они надежны – в том же смысле, в котором надежна сторублевка, которую вы держите в руках (и также подвержены инфляции). Но большого смысла в их введении, во всяком случае для физлиц, я пока не вижу.

Павел Медведев, доктор экономических наук, финансовый омбудсмен АРБ