Логотип Sobesednik.ru
Вчера, в 16:44

Изъятие собственности – пугалка?

Не исключено, что «Балтика» и Danone должны стать показательным уроком для желающих вывести активы – чтобы неповадно было

На днях было объявлено, что доли иностранцев в компании «Балтика» (принадлежит датскому Carlsberg) и российской «дочке» французского Danone переданы во временное управление Росимущества.

Формально это, конечно, не национализация. Правовая база, на мой взгляд, тут вообще довольно мутная: кроме указа президента, никакого иного нормативного документа, который прописывал бы положения такой передачи, нет. Нет и закона, который описывал и легализовывал бы процедуру, хотя указ о «Временном управлении некоторым имуществом», на основании которого было принято решение, был издан еще в апреле 2023-го.

В общем, сегодня непонятно, что такое временное управление в данном случае? Будут ли эти активы возвращены владельцам? В какие сроки и на каких условиях?

За время с апреля под внешнее управление было передано два энергетических актива – доли немецкой Uniper (в российской «Юнипро») и финской Fortum (в «Фортум»). И вот сейчас еще две фирмы...

Если с энергетическими компаниями можно найти какое-то объяснение передачи, то остается лишь гадать – почему именно сейчас и почему выбрали Danone и «Балтику». Возможно, это желание продемонстрировать российским потребителям их продукции: власть начеку и не допустит остановки производства из-за ухода западных владельцев.

У самого решения, на мой взгляд, причин несколько, и одна из них, возможно, такая. Известно, что сейчас несколько тысяч западных компаний стоят в очереди в правительственную комиссию – просят разрешить им продажу активов и вывод денег за рубеж. Не исключено, что «Балтика» и Danone должны стать неким показательным уроком для желающих вывести активы – чтобы другим западным инвесторам было неповадно уходить. Такой вот немудреный способ задержать инвесторов и снизить вывод капитала из России, заодно частично сняв тем самым давление на рубль.

Станет ли это трендом, скоро узнаем.

Есть еще нюанс. Эти компании наверняка рассматривают случившееся как изъятие их собственности. И скорее всего подадут иски в западные суды, которые будут иметь большие шансы быть удовлетворенными. Возможно, их претензии будут погашены за счет замороженных на Западе российских активов. Думаю, подобное развитие событий весьма вероятно, хотя это лишь моя гипотеза.

Рубрика: Экономика

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 2 недели назад

Владимир Винокур: Мы живём в такое время, когда каждый должен отвечать только за себя

Здоровье 4 дня назад

«Не заедать стресс!» – ещё раз о калориях и размерах наших тарелок

Лайфстайл 1 неделю назад

«Запорожец», «Жигули», орган. Звезды вспоминают, на что впервые крупно потратились…

Экономика 3 недели назад

Не винная страна. Торговая война с Западом не помогает российским виноделам

Экономика 4 недели назад

Горе-изобретатели

Экономика 1 месяц назад

Олег Шеин: В экономике тревожные звоночки

Экономика 1 месяц назад

Молочные реки истощаются?

Экономика 1 месяц назад

Хотим, как в Китае, но не знаем, как

Здоровье 1 месяц назад

Иммунолог Николай Крючков: На новую пандемию претендует 30 инфекций

Экономика 1 месяц назад

Рупии создают дыру в бюджете России

Экономика 1 месяц назад

Автомобиль ХЗ

Здоровье 2 месяца назад

Вадим Покровский: ВИЧ – это приговор!

Экономика 2 месяца назад

Рост цен на бензин будет. У нас никогда не было, чтобы они снижались – эксперт

Экономика 2 месяца назад

Пустых полок не будет, но…

Лайфстайл 2 месяца назад

«Красный Диор» Вячеслава Зайцева: от балахона для Пугачевой до платья для Барби

Здоровье 3 месяца назад

Не тот суррогат запретили. Десятки тысяч россиян лишились возможности завести ребёнка

Здоровье 4 месяца назад

Здоровье – это эпизод между двумя болезнями

Экономика 4 месяца назад

Кто помогает отечественным производителям обходить ограничения

Здоровье 4 месяца назад

Андрей Тумашов: Медведев понимает важность трезвости

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика