На днях было объявлено, что доли иностранцев в компании «Балтика» (принадлежит датскому Carlsberg) и российской «дочке» французского Danone переданы во временное управление Росимущества.

Формально это, конечно, не национализация. Правовая база, на мой взгляд, тут вообще довольно мутная: кроме указа президента, никакого иного нормативного документа, который прописывал бы положения такой передачи, нет. Нет и закона, который описывал и легализовывал бы процедуру, хотя указ о «Временном управлении некоторым имуществом», на основании которого было принято решение, был издан еще в апреле 2023-го.

В общем, сегодня непонятно, что такое временное управление в данном случае? Будут ли эти активы возвращены владельцам? В какие сроки и на каких условиях?

За время с апреля под внешнее управление было передано два энергетических актива – доли немецкой Uniper (в российской «Юнипро») и финской Fortum (в «Фортум»). И вот сейчас еще две фирмы...

Если с энергетическими компаниями можно найти какое-то объяснение передачи, то остается лишь гадать – почему именно сейчас и почему выбрали Danone и «Балтику». Возможно, это желание продемонстрировать российским потребителям их продукции: власть начеку и не допустит остановки производства из-за ухода западных владельцев.

У самого решения, на мой взгляд, причин несколько, и одна из них, возможно, такая. Известно, что сейчас несколько тысяч западных компаний стоят в очереди в правительственную комиссию – просят разрешить им продажу активов и вывод денег за рубеж. Не исключено, что «Балтика» и Danone должны стать неким показательным уроком для желающих вывести активы – чтобы другим западным инвесторам было неповадно уходить. Такой вот немудреный способ задержать инвесторов и снизить вывод капитала из России, заодно частично сняв тем самым давление на рубль.

Станет ли это трендом, скоро узнаем.

Есть еще нюанс. Эти компании наверняка рассматривают случившееся как изъятие их собственности. И скорее всего подадут иски в западные суды, которые будут иметь большие шансы быть удовлетворенными. Возможно, их претензии будут погашены за счет замороженных на Западе российских активов. Думаю, подобное развитие событий весьма вероятно, хотя это лишь моя гипотеза.