Не винная страна. Торговая война с Западом не помогает российским виноделам
Российские виноделы восприняли санкции оптимистично, посчитали, что импортное вино уйдет с полок. Но получилось как раз наоборот: заграничный алкоголь подешевел, и его стало еще больше
События февраля 2022 года российские виноделы восприняли оптимистично. Посчитали, что импортное вино уйдет с полок и они займут освободившуюся нишу. Но получилось как раз наоборот: заграничный алкоголь подешевел, и его стало еще больше, а российский подорожал, и конкурировать ему за потребителя, привыкшего к импортному, сложнее.
Италия, Испания и Грузия в фаворитах
После объявления СВО любители солнечного напитка побежали в алкомаркеты запасаться заграничным товаром. Но сегодня все то вино, что раньше было в продаже, можно найти без проблем. Хотите элитное шампанское – пожалуйста, итальянские или испанские тихие вина средней ценовой категории – только выбирайте. Западные недружественные страны проявлять свою принципиальность и уходить с российского рынка не спешат. Логистика, конечно, изменилась, но проблем с поставками нет.
По факту соотношение российского и импортного вина на рынке практически не изменилось.
– Российских тихих вин на рынке от 51 до 55%, нашего игристого – 66%, и такое соотношение держится уже пару лет. Потихоньку мы выгрызаем у импорта 1–2% в год, но это мало, – говорит президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.
На втором месте после России по объемам продаж вина держится Италия, на третьем – Испания, на четвертом – Грузия. Последняя выбилась в лидеры по поставкам вина в Россию в этом году, что объясняется просто: таможенная пошлина нулевая, логистика простая, отношение к Грузии и грузинским винам у россиян всегда было хорошее. Но это не значит, что пить грузинского стали больше. Ажиотажа не наблюдается.
– В России вино пьет средний класс, а он ориентирован на европейские вина, так быстро его к российскому вину не приучишь, – продолжает тему отечественных напитков руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. – На то, чтобы убедить, что оно не хуже и даже лучше, надо несколько лет. Вопрос импортозамещения не решается наскоком.
По словам эксперта, сейчас на винном рынке сложилась не самая лучшая ситуация. С одной стороны, в 2022 году российские производители в надежде, что после ухода зарубежных они отыграют позиции на рынке, произвели очень много алкоголя. С другой – импортного стало еще больше и он подешевел. Образовался избыток вина, что для потребителя хорошо, а для производителя – не очень.
– Еще несколько лет назад ретейлеры импортировали только 20% алкоголя, остальное привозили импортеры. Сейчас федеральные сети захватили рынок вина, они 80% объема ввозят и контролируют сами. Цепочка стала короче, из нее исчез импортер, и цены на импортное вино стали ниже, – объясняет Дробиз. – Сети завезли много импортного вина, оно лежит на складах и давит на рынок.
Было и стало
После событий февраля 2022 года в Россию прекратились поставки вина из США, Новой Зеландии и Австралии. Исчезновение этого сегмента – небольшая потеря для потребителей. Вина из Южной Америки, Европы, ЮАР и т.д. по-прежнему поставляются.
Винные напитки пострадали
Президент и председатель совета директоров «Абрау-Дюрсо», крупнейшей группы компаний, производителя игристых вин, Павел Титов тоже считает, что ситуация складывается не в пользу российских производителей. По его словам, количество дешевого западного вина за прошлый год выросло на 20%.
– Что касается нас, мы смогли воспользоваться тем моментом, когда были нарушены логистические цепочки, полки подосвободились и мы успели занять большую нишу, по игристым винам в ценовом сегменте от 500 рублей у нас прирост, – говорит Титов. – Но подорожали в зависимости от категории на 15–20% все импортные комплектующие, а их много. Это не только пробки, но и краски, которые используются для этикеток. Да у нас много чего импортного.
Импорт в виноделии – это оборудование для производства вина, сельскохозяйственная техника, компоненты для производства напитка (дрожжи, танин, ферменты), саженцы. До недавнего времени можно было использовать импортный виноматериал, его закупали в основном для производства дешевых винных напитков, но и вино, и крепкий алкоголь тоже делали.
В 2020 году вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, который предписывает отечественным производителям использовать только российское сырье, а то, что произведено из импортного, называться вином не может.
– Этот объем импортного виноматериала был небольшим, из него производилось 15–17% алкоголя, – говорит Дробиз. – Запрет на использование импортных виноматериалов ударил по винным напиткам, это уничтожило сегмент рынка – больше 250 миллионов литров продукции. Объемы производства упали, но никакого импортозамещения не произошло.
Дефицит виноградников
Чтобы производить вино, нужен виноград, а с виноградниками в России дела обстоят неважно, даже с учетом Крыма, который сейчас один из основных пяти винодельческих регионов (Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Дагестан). По официальным данным, в России 100 тысяч гектаров виноградников.
– А по неофициальным – 75 тысяч гектаров, в России много так называемого бумажного винограда, – говорит сомелье Артур Саркисян. – Чтобы мы могли производить достаточное количество вина, импортозаместить нам нужно 200 тысяч гектаров для вина и 55 тысяч для виноградного дистиллята.
С прошлого года в России действует федеральный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия». В Минсельхозе ставят целью до 2030 года увеличить площади виноградников на 35%, что позволит достичь показателей советского периода. На реализацию планируется выделять от 2,4 до 3,3 миллиарда рублей.
Кажется, сажай, получай субсидии от государства, но все не так просто.
– Это происходит не так, что я прихожу и прошу: «Дайте мне денег на посадку», – рассказывает президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. – Я должен сам найти эти деньги, посадить на них, и когда виноград начнет расти, я прихожу, и мне возвращают 30% потраченных на посадку денег.
Скоро только программы придумываются, а виноград начинает плодоносить только спустя пять лет. И для инвесторов всегда вопрос: а стоит ли вкладываться в новые виноградники, когда неизвестно, что будет завтра на рынке?
Крупные компании имеют свои питомники для выращивания разных сортов винограда, у них дела с этим получше. Другие закупают саженцы за границей. Российские производители саженцев не могут обеспечить ими весь российский рынок, а еще это вопрос селекции, сорта, приживаемости...
Пьют мало
Еще одна проблема, в которую упираются производители, чисто потребительская. В России вина пьют мало по сравнению с другими алкогольными напитками, тем же пивом или водкой. Не существует винной культуры, когда бокал вина за ужином или даже обедом – это норма.
– В России пьют вина меньше в 4–5 раз, чем в советское время. Его потребление выросло чуть-чуть, но быстро расти не будет, – говорит Дробиз.
В Советском Союзе, отмечает эксперт, государство провозгласило программу перехода с крепкого алкоголя на винную продукцию и своей цели достигло. К 1980 году граждане стали потреблять вина в 20 раз больше, чем в пятидесятые годы, до 28 литров в год на душу.
– Бутылка водки стоила четыре рубля, я столько платил «коммуналку» за двухкомнатную квартиру, а сегодня 260 рублей, – вспоминает Дробиз. – Бутылка вина стоила один рубль десять копеек, портвейн – 80–90 копеек, и он заменял пролетариату водку. Сегодня вино пьют 7% мужчин, в провинции мужики вино не пьют. Этим должно заниматься государство, но оно хочет заниматься только узкой проблемой – выдавливанием импортного вина с российского рынка.
Для защиты российского производителя игроки рынка предлагают повысить акцизы и пошлины на импортный алкоголь и запретить ввоз вина из «недружественных» стран. Впрочем, если это произойдет, потребители вряд ли обрадуются.