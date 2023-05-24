Винные напитки пострадали

Президент и председатель совета директоров «Абрау-Дюрсо», крупнейшей группы компаний, производителя игристых вин, Павел Титов тоже считает, что ситуация складывается не в пользу российских производителей. По его словам, количество дешевого западного вина за прошлый год выросло на 20%.

– Что касается нас, мы смогли воспользоваться тем моментом, когда были нарушены логистические цепочки, полки подосвободились и мы успели занять большую нишу, по игристым винам в ценовом сегменте от 500 рублей у нас прирост, – говорит Титов. – Но подорожали в зависимости от категории на 15–20% все импортные комплектующие, а их много. Это не только пробки, но и краски, которые используются для этикеток. Да у нас много чего импортного.

Импорт в виноделии – это оборудование для производства вина, сельскохозяйственная техника, компоненты для производства напитка (дрожжи, танин, ферменты), саженцы. До недавнего времени можно было использовать импортный виноматериал, его закупали в основном для производства дешевых винных напитков, но и вино, и крепкий алкоголь тоже делали.

В 2020 году вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, который предписывает отечественным производителям использовать только российское сырье, а то, что произведено из импортного, называться вином не может.

– Этот объем импортного виноматериала был небольшим, из него производилось 15–17% алкоголя, – говорит Дробиз. – Запрет на использование импортных виноматериалов ударил по винным напиткам, это уничтожило сегмент рынка – больше 250 миллионов литров продукции. Объемы производства упали, но никакого импортозамещения не произошло.

Дефицит виноградников

Чтобы производить вино, нужен виноград, а с виноградниками в России дела обстоят неважно, даже с учетом Крыма, который сейчас один из основных пяти винодельческих регионов (Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Дагестан). По официальным данным, в России 100 тысяч гектаров виноградников.

– А по неофициальным – 75 тысяч гектаров, в России много так называемого бумажного винограда, – говорит сомелье Артур Саркисян. – Чтобы мы могли производить достаточное количество вина, импортозаместить нам нужно 200 тысяч гектаров для вина и 55 тысяч для виноградного дистиллята.

С прошлого года в России действует федеральный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия». В Минсельхозе ставят целью до 2030 года увеличить площади виноградников на 35%, что позволит достичь показателей советского периода. На реализацию планируется выделять от 2,4 до 3,3 миллиарда рублей.

Кажется, сажай, получай субсидии от государства, но все не так просто.

– Это происходит не так, что я прихожу и прошу: «Дайте мне денег на посадку», – рассказывает президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. – Я должен сам найти эти деньги, посадить на них, и когда виноград начнет расти, я прихожу, и мне возвращают 30% потраченных на посадку денег.

Скоро только программы придумываются, а виноград начинает плодоносить только спустя пять лет. И для инвесторов всегда вопрос: а стоит ли вкладываться в новые виноградники, когда неизвестно, что будет завтра на рынке?

Крупные компании имеют свои питомники для выращивания разных сортов винограда, у них дела с этим получше. Другие закупают саженцы за границей. Российские производители саженцев не могут обеспечить ими весь российский рынок, а еще это вопрос селекции, сорта, приживаемости...

Пьют мало

Еще одна проблема, в которую упираются производители, чисто потребительская. В России вина пьют мало по сравнению с другими алкогольными напитками, тем же пивом или водкой. Не существует винной культуры, когда бокал вина за ужином или даже обедом – это норма.

– В России пьют вина меньше в 4–5 раз, чем в советское время. Его потребление выросло чуть-чуть, но быстро расти не будет, – говорит Дробиз.

В Советском Союзе, отмечает эксперт, государство провозгласило программу перехода с крепкого алкоголя на винную продукцию и своей цели достигло. К 1980 году граждане стали потреблять вина в 20 раз больше, чем в пятидесятые годы, до 28 литров в год на душу.

– Бутылка водки стоила четыре рубля, я столько платил «коммуналку» за двухкомнатную квартиру, а сегодня 260 рублей, – вспоминает Дробиз. – Бутылка вина стоила один рубль десять копеек, портвейн – 80–90 копеек, и он заменял пролетариату водку. Сегодня вино пьют 7% мужчин, в провинции мужики вино не пьют. Этим должно заниматься государство, но оно хочет заниматься только узкой проблемой – выдавливанием импортного вина с российского рынка.

Для защиты российского производителя игроки рынка предлагают повысить акцизы и пошлины на импортный алкоголь и запретить ввоз вина из «недружественных» стран. Впрочем, если это произойдет, потребители вряд ли обрадуются.