Горе-изобретатели

/ПОДРОБНОСТИ/

Говорят, российские силовики получили добро на возбуждение уголовных дел о «фейковом импортозамещении».

Это когда, допустим, какой-то производитель радостно демонстрирует публике дрон собственного производства, а через пять минут энтузиасты находят его полный аналог на «Алиэкспрессе». Как получилось, например, с собаками-роботами-ниндзя, которых гордо демонстрировали на прошлогоднем ПМЭФ. Вероятно, поэтому в этом году обошлись без собак, импортозаместив их аниматорами, одетыми в костюмы роботов-медведей – китайцы таким торговать точно не додумаются.

Не знаем, попадет ли под уголовное преследование завод «Москвич», который не в состоянии импортозаместить даже шильдики – их он приклеивает на выдаваемые за «Москвич» китайские кроссоверы. И заодно Собянин, активно пиаривший весь этот «аналоговнет». Или производитель той «Лады» с ПМЭФ, забывший переклеить китайскую эмблему на руле на отечественную. Пока что под явной угрозой только АО «Концерн «Автоматика», входящее в «Ростех». Минпромторг настолько заинтересовался его творчеством, что даже направил в СКР материалы для проверки предприятия.

Суть претензий такова: «Автоматика» взялась разработать антенные комплексы различного назначения и ПО к ним за без малого полмиллиарда рублей. И большую часть этой суммы даже получила. А потом честно представила целую линейку якобы своей продукции. Минпромторг, конечно, обрадовался, но все-таки решил проверить, нет ли подвоха, и обнаружил, что «Автоматика» не может предоставить исходный код антенного ПО, потому что у нее его просто нет. Теперь ведомство хочет вернуть взад свои миллионы.

Говорят, что уголовок «о шильдиках» в ближайшее время следует ожидать очень много.