Олег Шеин: В экономике тревожные звоночки

Парламент – все же место для дискуссий?

– Недавно депутат ГД Константин Затулин заявил, что некоторые из целей СВО, по его мнению, уже «потеряли смысл» и до сих пор не достигнуты. Из парламента таких голосов до сих пор слышно не было. Как вы думаете, означает ли это заявление депутата от ЕР, который всегда поддерживал точку зрения власти, некие изменения в официальной концепции или это его личное мнение?

– Уверен, что личное. Также убеждён, что Затулин не стесняется высказывать то, что думает. Он из политиков 1990-х, а тогда они должны были нести ответственность за свои слова, потому что была сильная конкуренция, открытые дебаты... Люди понимали: озвучив некий тезис, они должны либо аргументировать собственную позицию, либо признать свою неправоту. И Затулин – человек как раз такой закалки.

– Но раньше ваш экс-коллега не был замечен в столь радикальных расхождениях с властью...

– Почему же? В 2011-м он пошёл против Дмитрия Медведева, тогда президента, раскритиковав его за молчание во время натовского вторжения в Ливию. Это стоило Затулину места в Госдуме, он на пять лет выбыл из состава парламента, вернувшись туда в 2016-м.

– Думаете, парламент становится местом дискуссии, вопреки сложившемуся мнению?

– Не знаю. Ведь с Затулиным никто особо и не спорит. Вот всякого рода обвинения в его адрес звучат. Но при этом никто не обсуждает по существу высказанную им точку зрения.