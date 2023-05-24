Молочные реки истощаются?

На днях наш комитет направил в ФАС запрос с просьбой провести проверку торговых сетей на предмет существенного завышения цен на молочную продукцию.

Ситуация тревожная. О «проблеме молока» говорят давно, но никто ничего не предпринимает. Чиновники в большинстве случаев привыкли, что ситуация рассосётся сама собой. Но она не рассасывается.

Проблема же системная: закупочные цены на сырье ниже себестоимости, цена молока у производителя – порядка 30 рублей, а сколько на полках магазинов? И несмотря на то, что сырьё, из которого делаются молочные продукты, существенно подешевело, покупатели снижения цен на прилавках не видят. На складах же между тем – затоваривание. При этом никто не вспоминает, сколько у нас завозят сухого молока...

То есть плохо всем: потребители не могут позволить себе больше молочки (потребление даже снизилось), а переработчики не могут нормально работать. Фермеры же думают, что делать с молочным поголовьем, воссозданным с таким трудом. Кстати, ещё в апреле производители грозились чуть ли не в землю сливать молоко (и в одном городе, к слову, так и произошло).

Да, есть госсубсидии производителям – но доплачивают-то в среднем рубль-два, а цена в опте упала на 5–6. Короче, субсидия проблему не решает.

Мы просим ФАС разобраться: на каком участке получается сверхприбыль – у торговых сетей или производителей. Рассчитываем, что власти в любом случае начнут наконец разбираться с торговыми сетями.

Повторю, нужны системные решения. Возьмём другой пример – программа «Школьное молоко». Идея была отличная – раздавать школьникам молоко. В итоге мало того что работает она далеко не во всех регионах, так ещё в основном это с 1-го по 4-й класс. Но не это главное. Во-первых, придумали (уверен, пролоббировали крупные переработчики и производители упаковки) фасовать школьное молоко в пакетики по 200 мл. То есть половина бюджетных денег уходит за упаковку. Так ещё и закупают пастеризованное молоко. А значит, его потребительская ценность сильно снижена.

Директора же школ (к примеру, в Курганской области) жалуются: есть масса фермеров, готовых поставлять детям свежее и полезное молоко, но школы купить его не могут. Работать с местными поставщиками не позволяет закон о госзакупках. Куда мы только не обращались! Все понимают, что мы правы, но систему менять никто не хочет.